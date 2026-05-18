Gjermania do të miratojë një plan të ri për mbrojtjen civile

Ayhan Şimşek
18 Maj 2026•Përditësim: 18 Maj 2026
Qeveria e Gjermanisë pritet të miratojë këtë javë një plan të ri për mbrojtjen civile që përfshin një aplikacion për gjetjen e strehimoreve dhe blerjen e më shumë se 100 mijë shtretërve fushorë, transmeton Anadolu.
Sipas gazetës gjermane "Bild", plani i përgatitur nga Ministria e Brendshme parashikon krijimin e një njësie të re të "komandës së mbrojtjes civile" për të koordinuar bashkëpunimin më të ngushtë midis strukturave të mbrojtjes civile dhe ushtarake.
Ministria planifikon të ndajë 10 miliardë euro gjatë tre viteve të ardhshme për masat, përfshirë prokurimin e më shumë se 1.000 automjeteve të specializuara dhe rreth 110 mijë shtretërve fushorë të grumbullueshëm, me dërgesa të planifikuara midis viteve 2027 dhe 2029.
Paketa përfshin një program ndërtimi për modernizimin e objekteve që i përkasin Technisches Hilfswerk (THW) të Gjermanisë. Një pjesë kyçe e planit përfshin një regjistrim mbarëkombëtar të hapësirave publike të strehimit, duke përfshirë bunkerët, bodrumet e përforcuara, boshtet e metrosë, tunelet dhe garazhet nëntokësore të parkimit.
Sipas lajmit, këto vende do të integrohen në sistemin dixhital të paralajmërimit të Gjermanisë dhe në aplikacionin e alarmit të emergjencës NINA për të ndihmuar banorët të gjejnë strehën më të afërt gjatë emergjencave.
Ministri i Brendshëm Alexander Dobrindt tha se masat synojnë përmirësimin e gatishmërisë së Gjermanisë për kërcënimet hibride dhe krizat e ardhshme. "Ne po forcojmë aftësitë tona të mbrojtjes civile dhe mbrojtjes civile", tha Dobrindt për "Bild".
"Ne po mbajmë qëndrim të vendosur kundër kërcënimeve hibride, duke ofruar mbështetje të vazhdueshme për forcat tona vullnetare. Ne po integrojmë përpjekjet ushtarake dhe të mbrojtjes civile për të rritur sigurinë dhe qëndrueshmërinë", shtoi ai.