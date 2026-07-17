Gjermania dhe Franca zbulojnë bashkëpunimin strategjik për parandalimin bërthamor

Ayhan Şimşek
17 korrik 2026•Përditësim: 17 korrik 2026
Gjermania dhe Franca do të zgjerojnë bashkëpunimin për parandalimin bërthamor, duke mbetur të angazhuara fuqimisht ndaj ombrellës bërthamore të NATO-s, tha kancelari Friedrich Merz, raporton Anadolu.
Duke folur në një konferencë të përbashkët për media me presidentin francez Emmanuel Macron pas një mbledhjeje të përbashkët të kabineteve në Brühl, Merz tha se të dy vendet po hyjnë në një fazë të re të partneritetit strategjik, me hapa të rinj në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes.
"Ne po hyjmë në një rrugë të re të përbashkët sa i përket parandalimit" tha Merz, duke shtuar se të dy vendet po punojnë drejt një doktrine të re. "Ne po shqyrtojmë një kombinim kapacitetesh që do të na mundësojë të rrisim më tej parandalimin tonë të përbashkët në të ardhmen", tha ai.
Kancelari gjerman njoftoi se, si pjesë e këtij bashkëpunimi të ri, ushtarët gjermanë dhe francezë kryen këtë mëngjes mirëmbajtje të përbashkët të avionëve luftarakë francezë Rafale, të aftë për të mbajtur armë bërthamore, në bazën ajrore Norvenich.
"Ne gjithashtu do të dërgojmë forcat tona konvencionale gjermane më vonë këtë vit në një stërvitje bërthamore që do të zhvillohet nga forcat e armatosura franceze", tha Merz, duke theksuar se kjo do të jetë hera e parë që forcat gjermane marrin pjesë në një stërvitje të tillë.
Kancelari Merz gjithashtu nënvizoi se bashkëpunimi mes Parisit dhe Berlinit nuk ishte një lëvizje për të zëvendësuar ombrellën bërthamore të NATO-s. "Kjo plotëson angazhimin tonë ndaj marrëveshjeve të NATO-s për ndarjen dhe parandalimin bërthamor, të cilat ne vazhdojmë t'i mbështesim", tha Merz.