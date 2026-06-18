Gjermania dërgon anije në Detin e Kuq për pastrimin e minave në Hormuz

Ayhan Şimşek
18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
Gjermania ka urdhëruar dy anije të marinës të lundrojnë nga Mesdheu lindor drejt Detit të Kuq si hap përgatitor për një mision të mundshëm të pastrimit të minave në Ngushticën e Hormuzit, tha ministri i Mbrojtjes Boris Pistorius, raporton Anadolu.
"Ndërsa flasim, anija jonë për pastrimin e minave 'Fulda' dhe anija furnizuese 'Mosel' po kalojnë përmes Kanalit të Suezit drejt Detit të Kuq", u tha Pistorius gazetarëve përpara një takimi të ministrave të Mbrojtjes të NATO-s në Bruksel.
Ai e përshkroi lëvizjen si një "hap paraprak" që synon të shkurtojë kohën e reagimit të Gjermanisë nëse krijohet një mision ndërkombëtar. "Ne duam të sigurohemi që, nëse lind nevoja dhe misioni bëhet realitet, të jemi në gjendje të veprojmë shpejt dhe mbi të gjitha, të mbërrijmë me shpejtësi në Ngushticën e Hormuzit", tha Pistorius.
Gjermania është e gatshme të kontribuojë ushtarakisht në garantimin e lundrimit përmes kësaj rruge jetike detare, theksoi Pistorius, por shtoi se çdo dislokim do të kërkojë si marrëveshje ndërkombëtare ashtu edhe miratim nga parlamenti kombëtar.
Ai tha se sapo SHBA-ja dhe Irani të arrijnë marrëveshje për detajet dhe të lëshohet një mandat ndërkombëtar, qoftë nga OKB-ja apo BE-ja, qeveria gjermane do të kërkojë autorizim nga parlamenti.