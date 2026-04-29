Gjermania ashpërson dënimet për krimet e rënda mjedisore

Ayhan Şimşek
29 Prill 2026•Përditësim: 29 Prill 2026
Qeveria gjermane ka miratuar një projektligj për forcimin e mbrojtjes së mjedisit, duke rritur dënimet për dëme të rënda dhe duke u dhënë autoriteteve kompetenca më të gjera për hetimin e krimeve serioze mjedisore, transmeton Anadolu.
Projektligji parashikon një dënim minimal prej një viti burg për personat që shkaktojnë me qëllim pasoja “katastrofike” mjedisore, siç është një derdhje e madhe nafte.
Ai gjithashtu rrit dënimet për hedhjen e paligjshme të mbetjeve toksike dhe për shkeljet që lidhen me rrezatimin, sidomos kur kryhen nga grupe kriminale të organizuara ose për përfitim financiar. Dënimet e propozuara variojnë nga gjashtë muaj deri në 10 vjet burg.
Ministrja e Drejtësisë, Stefanie Hubig, e përshkroi krimin mjedisor si “një biznes të madh”, duke theksuar se grupet kriminale të organizuara fitojnë miliarda në mbarë botën përmes hedhjes së paligjshme të mbetjeve dhe veprimeve të ngjashme.
“Llumi i ujërave të zeza në pyje, kimikatet në lumenj, vajrat e përdorura në tokë, krimet mjedisore lënë pas shkatërrim dhe kërcënojnë njerëzit dhe natyrën. Prandaj po forcojmë shtetin e së drejtës në luftën kundër këtyre krimeve”, tha ajo.
Ministri i Mjedisit, Carsten Schneider, tha se krimi mjedisor “nuk është një shkelje e parëndësishme”, duke përmendur raste si hedhja e kimikateve toksike nga laboratorë droge në pyje apo eksportet e paligjshme të mbetjeve.
“Teksa disa autorë pasurohen në mënyrë kriminale, ne të gjithë e paguajmë çmimin. Viktimat janë shëndeti i njerëzve, natyra, shumica e bizneseve të ndershme dhe në fund taksapaguesit, pasi në shumicën e rasteve shteti mbulon kostot e dëmit”, tha Schneider.
Në rastet më të rënda, projektligji lejon përdorimin e masave të fshehta hetimore, përfshirë përgjimin e telekomunikimeve, një mjet që qeveria thotë se do të ndihmojë në çmontimin e rrjeteve kriminale.
Ligji synon të harmonizojë legjislacionin gjerman me një direktivë të re të BE-së për mbrojtjen penale të mjedisit. Ligjvënësit pritet ta diskutojnë propozimin në parlament në javët në vijim, ndërsa ai duhet të miratohet përpara se të hyjë në fuqi.