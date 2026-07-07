Gjermania: Aleatët e NATO-s do të premtojnë 160 miliardë dollarë për Ukrainën

Ayhan Şimşek
07 korrik 2026•Përditësim: 07 korrik 2026
Aleatët e NATO-s po përgatiten të premtojnë 140 miliardë euro (160 miliardë dollarë) në mbështetje për Ukrainën këtë vit dhe vitin e ardhshëm, tha të martën ministri i Jashtëm gjerman, duke e përshkruar angazhimin e planifikuar si një sinjal për Moskën se mbështetësit e Kievit nuk po lëkunden, transmeton Anadolu.
“Ne mund të angazhojmë 140 miliardë euro për Ukrainën për vitin 2026 dhe vitin e ardhshëm, të marra vetëm nga kontributet evropiane dhe kanadeze”, tha Johann Wadephul për radion Deutschlandfunk, përpara samitit të NATO-s në Ankara. "Ky do të jetë një sinjal shumë i fortë mbështetjeje për Ukrainën", tha ai.
Wadephul tha se zhvillimet e fundit në fushën e betejës treguan se lufta kishte hyrë në një fazë në të cilën Ukraina është në gjendje të godasë Rusinë më rëndë, duke shtuar se kjo mbështetje e demonstruar perëndimore po kishte një ndikim. Ai tha se presioni duhet të rritet më tej ndaj Rusisë për ta shtyrë atë të kthehet në tryezën e bisedimeve.
“Evropa është e gatshme të angazhohet në negociata – siç e bëri të qartë kancelari Merz në Londër së bashku me Emmanuel Macron dhe Keir Starmer”, tha Wadephul, duke iu referuar bisedimeve midis liderëve gjermanë, francezë dhe britanikë në Londër muajin e kaluar.
“Tani i takon Vladimir Putinit që më në fund të kuptojë se ai nuk do ta fitojë këtë konflikt në fushën e betejës, por se negociatat janë rruga e duhur e veprimit dhe se rruga për në tryezën e bisedimeve duhet të kërkohet tani”, shtoi ai.