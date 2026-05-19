Gjermani, pamje e policisë që ndalojnë me forcë një baba palestinez të pikëlluar shkaktojnë zemërim

Ayhan Şimşek
19 Maj 2026•Përditësim: 19 Maj 2026
Pamjet filmike të policisë së Berlinit duke ndaluar me forcë një palestinez të pikëlluar kanë ringjallur kritikat ndaj goditjes së protestave për Gazën në Gjermani, transmeton Anadolu.
Sipas postimeve në rrjetet sociale, e filmuar gjatë një tubimi paqësor solidariteti në lagjen Kreuzberg, videoja tregon disa policë duke e mbajtur të shtrirë në tokë burrin, teksa ai bërtet: “Izraeli ma vrau djalin dhe ju po përpiqeni të më vrisni mua”.
Pamjet u shpërndanë gjerësisht në internet, ndërsa kritikët sërish akuzuan policinë për përdorim të taktikave të ashpra gjatë demonstratave që dënojnë krimet e luftës të Izraelit në Rripin e Gazës dhe territoret palestineze të pushtuara.
Policia e Berlinit prej kohësh është përballur me kritika për ndërhyrje të ashpra në tubimet pro-palestineze, ndërsa grupet për të drejtat e njeriut kanë përmendur përdorimin e sprejit me piper, ndalimet masive dhe masa të tjera agresive.
Gjatë një marshimi solidarizues me Palestinën në Berlin më 16 maj, policët u filmuan gjithashtu duke përdorur forcë të tepruar dhe duke goditur demonstrues paqësorë.