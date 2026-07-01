Gjermani, 3 të vdekur nga zjarri në një apartament

Oliver Towfigh Nia
01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
Tre persona humbën jetën në një zjarr në një ndërtesë apartamentesh në qytetin perëndimor të Gjermanisë, Monschau, transmeton Anadolu.
Zjarri u përhap gjithashtu në një strukturë të grupit të ndihmës katolike Caritas ku jetojnë të rriturit me aftësi të kufizuara mendore dhe të shumëfishta.
Sipas policisë, ende nuk është e qartë se nga cila ndërtesë ishin viktimat. Ndërtesat janë të vendosura afër njëra-tjetrës, tha një zëdhënëse për të përditshmen Bild.
Radio stacioni privat Antenne AC fillimisht raportoi se viktimat ishin nga objekti i Caritas.
Disa persona të tjerë u plagosën dhe aktualisht janë duke u ekzaminuar. Ata pësuan thithje tymi, tha policia. Numri i saktë ende nuk është përcaktuar.