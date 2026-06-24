Gjenerali më i lartë amerikan për Evropën dhe Afrikën do të dalë në pension para kohe

Muhammed Yasin Güngör
24 qershor 2026•Përditësim: 24 qershor 2026
STAMBOLL (AA) - Gjenerali amerikan, Chris Donahue, komandanti me katër yje i Ushtrisë Amerikane për Evropën dhe Afrikën, do të dalë në pension të parakohshëm si pjesë e një rishikimi gjithëpërfshirës të udhëheqjes ushtarake, transmeton Anadolu.
Donahue, një veteran shumë i dekoruar i forcave speciale, fitoi njohjen globale si anëtari i fundit i shërbimit amerikan që u largua nga Afganistani gjatë tërheqjes së vitit 2021, raportoi "Financial Times".
Largimi i papritur përkon me planin e Pentagonit për të ulur komandën evropiane nga një post me katër yje në një post me tre yje, sipas ABC News.
- Riparimi i lidershipit
Sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, një kritik i zëshëm i daljes nga Afganistani në vitin 2021, urdhëroi më parë një hetim mbi rrethanat e tërheqjes.
Dalja në pension e gjeneralit Donahue ndjek një model 18-mujor të shkarkimeve që synojnë drejtuesit e lartë, përfshirë ish-kryetarin e shefave të përbashkët gjeneral CQ Brown dhe shefin e shtabit të ushtrisë, gjeneralin Randy George.
Ristrukturimi i vazhdueshëm ka rezultuar gjithashtu në largimin e zyrtarëve të tjerë të rangut të lartë si shefja e Operacioneve Detare adm. Lisa Franchetti dhe drejtori i Agjencisë Kombëtare të Sigurisë gjenerali Timothy Haugh.
Gjeneral lejtënant Kevin Admiral, komandant i Korpusit të Blinduar III të Ushtrisë, pritet të marrë rolin në korrik, raportoi ABC News.
Pentagoni ende nuk ka bërë një njoftim zyrtar.