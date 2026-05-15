Gjenerali i lartë gjerman: Rusia po përgatitet për luftë të madhe kundër Perëndimit deri në vitin 2029

Ayhan Şimşek
15 Maj 2026•Përditësim: 15 Maj 2026
Gjenerali më i lartë i Gjermanisë paralajmëroi se Rusia po riarmatoset me shpejtësi dhe po krijon struktura të reja ushtarake për të sfiduar Perëndimin ushtarakisht deri në vitin 2029, transmeton Anadolu.
“Ne mund të shohim se Rusia po përgatitet të jetë e aftë të zhvillojë një luftë në shkallë të gjerë kundër Perëndimit”, tha gjenerali Carsten Breuer në një tubim katolik në Würzburg, duke shtuar se aleatët e NATO-s duhet të rrisin kapacitetet e tyre ushtarake.
Ai vuri në dukje se raportet më të fundit të inteligjencës tregojnë se Rusia po krijon garnizone të reja dhe se arsenali i saj i ri i armëve sugjeron se Moska dëshiron të jetë e aftë të zhvillojë një luftë të madhe kundër Perëndimit deri në vitin 2029.
“Kërcënimi është real dhe shumë i afërt”, tha Breuer, duke shtuar: “Si ushtar, unë po shikoj skenarin më të keq dhe po them se deri në vitin 2029 duhet të jemi gati. Duhet të jemi gati ta pengojmë Rusinë, në mënyrë që ajo as të mos e mendojë një gjë të tillë”.