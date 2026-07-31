Gjenden 4 trupa pasi orteku goditi 10 alpinistë në Broad Peak të Pakistanit

Bhadra Lal Sharma
31 korrik 2026•Përditësim: 31 korrik 2026
Ekipet e shpëtimit në Pakistan kanë nxjerrë katër trupa nga Broad Peak sot në mëngjes pasi një ortek përfshiu 10 alpinistë, përfshirë Nirmal Purja të Nepalit, i njohur gjerësisht si "Nims Dai", sipas kreut të Klubit Alpin të Pakistanit, transmeton Anadolu.
Autoritetet pakistaneze kanë nisur një operacion kërkimi dhe shpëtimi në tokë dhe me helikopter pas raportimeve për alpinistët e zhdukur në mal.
Irfan Arshad, kreu i Klubit Alpin të Pakistanit, tha se ekipet e shpëtimit në tokë kanë gjetur katër trupa.
"Katër trupa janë gjetur nga ekipi i shpëtimit tokësor deri më tani", shkroi Arshad në platformën amerikane të mediave sociale Instagram, duke postuar një video që tregon një helikopter të mobilizuar në Broad Peak.
Të enjten në mëngjes, 10 alpinistë, të udhëhequr nga Nirmal Purja "Nims Dai", ishin zhdukur në Mount Broad Peak. Të zhdukurit përfshinin alpinistë nepalezë, së bashku me ata nga Pakistani, Kina, SHBA-ja dhe Omani.
Klubi Alpin i Pakistanit tha se të zhdukurit u identifikuan si Nadhira Ahmed Abdullah Al Harthy nga Omani, Sohail Sakhi nga Pakistani, Wang Zhong nga Kina dhe Mallory Geis nga SHBA-ja.
Alpinistët nepalezë të zhdukur përfshinin Nirmal Purja, Pur Bahadur Gurung "Yukta", Kili Pemba Sherpa "Kilu", Nima Sherpa, Nawang Thindu Sherpa dhe Gyalu Sherpa.
"Po bëhet çdo përpjekje e mundshme për të siguruar që mbështetja e helikopterëve dhe burimet e disponueshme të shpëtimit të mobilizohen sa më shpejt që të jetë e mundur, në varësi të kushteve të motit dhe operacionit", tha Klubi Alpin i Pakistanit.