Gjashtë vende vendosin sanksione ndaj atyre që financojnë dhunën e kolonëve izraelitë në Bregun Perëndimor

Burak Bir
09 qershor 2026•Përditësim: 09 qershor 2026
Britania e Madhe, Australia, Kanadaja, Franca, Zelanda e Re dhe Norvegjia njoftuan sot sanksione që synojnë rrjetet që "financojnë dhe mundësojnë sulmet e kolonëve" kundër palestinezëve në Bregun Perëndimor të pushtuar, transmeton Anadolu.
Masa erdhi si përgjigje ndaj zgjerimit rekord të vendbanimeve dhe rritjes së dhunës së pushtuesve izraelitë në Bregun Perëndimor, sipas deklaratave të shumta.
"Me partnerët tanë britanikë, kanadezë, australianë, neozelandezë dhe norvegjezë, ne sot po vendosim sanksione të reja kundër atyre që janë përgjegjës për intensifikimin e kolonizimit dhe dhunës në Bregun Perëndimor”, tha Ministri i Jashtëm francez, Jean-Noel Barrot në kompaninë amerikane të mediave sociale X.
Në një deklaratë, Ministria e Jashtme britanike tha se Mbretëria e Bashkuar këshillon me vendosmëri bizneset britanike kundër aktivitetit në vendbanimet ilegale izraelite.
Në nivel kombëtar, Barrot tha se Franca ndalon ministrin izraelit të Financave Bezalel Smotrich, tre liderë të grupeve të kolonëve (okupuesit) dhe 21 kolonëve (okupuesve) të hyjnë në territorin e saj për shkak të dhunës në Bregun Perëndimor të pushtuar.