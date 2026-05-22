Gjashtë të plagosur pas dhunës që shpërtheu para finales së Kupës së Francës

İlayda Çakırtekin
22 Maj 2026•Përditësim: 22 Maj 2026
Gjashtë persona u plagosën të enjten, përfshirë një në gjendje të rëndë, ndërsa shpërtheu dhuna në prag të finales së Kupës së Francës midis Nice dhe Lens, transmeton Anadolu.
Dhuna shpërtheu në Paris të enjten në mbrëmje pasi rreth 100 tifozë të Nice u mblodhën dhe dyshohet se u përballën me kalimtarët, raportoi transmetuesi BFMTV.
Policia i vuri nën kontroll trazirat dhe arrestoi 65 persona, të cilët u vunë në paraburgim me dyshimin për pjesëmarrje në një grup të formuar me qëllim kryerjen e dhunës.
U gjetën gjithashtu armë në vendngjarje.