GCC dhe vendet arabe mbështesin Arabinë Saudite pas sulmeve me dronë në objektet e naftës

Lina Altawell
29 korrik 2026•Përditësim: 29 korrik 2026
Këshilli i Bashkëpunimit të Gjirit (GCC) dhe disa vende arabe shprehën solidaritetin me Arabinë Saudite të mërkurën pas sulmeve me dronë që synuan objektet e naftës në Provincën Lindore të mbretërisë, sipas deklaratave zyrtare, transmeton Anadolu.
Sekretari i Përgjithshëm i GCC-së, Jasem Mohamed Albudaiwi tha se vendet anëtare qëndrojnë të bashkuar me Arabinë Saudite dhe mbështesin të gjitha masat që Riadi merr për të mbrojtur sigurinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të tij.
Ai i përshkroi sulmet nga milicitë e lidhura me Iranin në Irak si një përshkallëzim të rrezikshëm që kërcënon paqen dhe sigurinë rajonale.
Kuvajti dënoi sulmet si shkelje të sovranitetit saudit dhe pohoi të drejtën e Riadit për vetëmbrojtje sipas nenit 51 të Kartës së OKB-së, tha Ministria e Jashtme.
Katari gjithashtu mbështeti të gjitha masat legjitime të marra nga Arabia Saudite për të mbrojtur sigurinë dhe integritetin e saj territorial.
Bahreini tha se qëndron me Arabinë Saudite "në çdo përgjigje që ajo vendos", duke lavdëruar mbrojtjen ajrore të mbretërisë për përgjimin dhe shkatërrimin e dronëve përpara se të arrinin objektivat e tyre.
Ministria e Jashtme e Jemenit tha se sulmet nënvizuan kërcënimin më të gjerë të paraqitur nga milicitë e mbështetur nga Irani në rajon dhe i kërkoi Irakut të parandalojë përdorimin e territorit të tij për të nisur sulme kundër vendeve fqinje.
Egjipti tha se shënjestrimi i objekteve të naftës saudite dhe sulmet ndaj Jordanisë kërcënojnë stabilitetin rajonal dhe sigurinë globale të energjisë, duke riafirmuar mbështetjen e tij të plotë për masat e marra nga të dy vendet për të mbrojtur sigurinë dhe sovranitetin e tyre.
Jordania tha se Ministri i Jashtëm, Ayman Safadi diskutoi zhvillimet rajonale me homologun e tij saudit, Princin Faisal bin Farhan, duke përfshirë përpjekjet për të ruajtur sigurinë rajonale dhe lirinë e lundrimit.
Ministria e Jashtme jordaneze tha se ministrat dënuan gjithashtu sulmet nga Irani dhe milicitë e lidhura në Jemen dhe Irak që synonin Jordaninë, Arabinë Saudite dhe vende të tjera në rajon.
Reagimet erdhën pasi Ministria e Mbrojtjes e Arabisë Saudite tha se mbrojtja ajrore e saj kapi dhe shkatërruan disa dronë që synonin objektet e naftës në Provincën Lindore.
Ministria tha se dronët u nisën nga territori i Irakut nga grupe të mbështetura nga Irani.
Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) tha se forcat amerikane dhe saudite kryen sulme të përbashkëta precize mbi objektivat e lidhura me Iranin në Irak, duke thënë se operacioni goditi vende të lidhura me sulmet ndaj forcave amerikane dhe infrastrukturës energjetike saudite.