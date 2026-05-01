Gazetari palestinez i liruar i përshkruan burgjet izraelite si “varre të gjalla”

Tarek Chouiref
01 Maj 2026•Përditësim: 01 Maj 2026
Një gazetar palestinez i liruar nga paraburgimi izraelit i përshkroi burgjet e vendit si "varre të gjalla", duke detajuar përkeqësimin e rëndë fizik pas një viti në paraburgim, transmeton Anadolu.
Ali Samoudi, 59-vjeç, foli me gazetarët të enjten pas lirimit të tij pas një viti paraburgimi administrativ.
Ai tha se humbi gati gjysmën e peshës së trupit gjatë paraburgimit, duke rënë nga 120 kilogramë në rreth 60, gjë që ai ia atribuoi asaj që ai e përshkroi si politika të urisë dhe kushteve të tmerrshme brenda burgjeve izraelite.
Shoqata e të Burgosurve Palestinezë tha se Samoudi u lirua në një gjendje dukshëm të përkeqësuar, duke vënë në dukje se ai dukej "krejtësisht ndryshe" pas muajsh abuzimi, transferimesh të përsëritura dhe mohimit të të drejtave themelore.
Në dëshminë e tij, Samoudi tha se të burgosurit po jetojnë në kushte jashtëzakonisht të vështira, duke përmendur mungesat e ushqimit, ushqimet me cilësi të dobët dhe mungesën e nevojave themelore.
Ai u bëri thirrje familjeve të të burgosurve të mos i braktisin të afërmit e tyre, duke paralajmëruar se kushtet brenda burgjeve po përkeqësohen.
Sipas Shoqatës së të Burgosurve, Samoudi është midis më shumë se 3.530 palestinezëve të mbajtur nën paraburgim administrativ, përveç mbi 40 gazetarëve që ende mbahen në burgjet izraelite, përfshirë katër gra.
Grupi përsëriti thirrjet për lirimin e të gjithë gazetarëve të ndaluar dhe i kërkoi komunitetit ndërkombëtar të marrë përgjegjësinë për shkeljet e vazhdueshme kundër të burgosurve.
Më shumë se 9.600 palestinezë mbeten në burgjet izraelite, përfshirë gra dhe fëmijë, duke u përballur me tortura, uri dhe neglizhencë mjekësore, të cilat kanë çuar në vdekjen e dhjetëra personave, sipas grupeve të të drejtave palestineze dhe izraelite.