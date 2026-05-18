Gazetari italian në Flotiljen Globale "Sumud" thekson rëndësinë e mbështetjes evropiane për misionin në Gaza

Ahmet Furkan Mercan
18 Maj 2026•Përditësim: 18 Maj 2026
Gazetari italian Alessandro Mantovani, anëtar i Flotiljes Globale "Sumud" që shkonte në Gaza, tha se iu bashkua misionit sepse beson se evropianët duhet të mbështesin përpjekjet për t'i dhënë fund rrethimit të Gazës.
Duke folur për Anadolu në bordin e anijes Kasr-i Sadabad, e cila u nis nga Turqia si pjesë e flotiljes, Mantovani, korrespondent i gazetës italiane Il Fatto Quotidiano, tha se ishte një nga tre qytetarët e Bashkimit Evropian në anijen që përpiqej të arrinte në Gaza.
"Arsyeja pse iu bashkova flotiljes, si lajmëtar nga Evropa, është se besoj se duhet ta mbështesim këtë mision, i cili synon t'i japë fund luftës në Gaza", tha Mantovani.
Ai foli përpara sulmit izraelit ndaj flotiljes humanitare, që mbante aktivistë nga 39 vende, në ujërat ndërkombëtare të Detit Mesdhe.
Flotilja, e përbërë nga 54 anije, u nis të enjten nga qyteti turk mesdhetar i Marmarisit në një përpjekje të re për të thyer bllokadën izraelite të Gazës, e cila ka qenë në fuqi që nga vera e vitit 2007.
Gazetari italian vuri në dukje se Gaza nuk diskutohet më në median italiane dhe kujtoi se forcat detare izraelite ndërhynë në anijet e flotiljes në ujërat ndërkombëtare pranë ishullit grek të Kretës në Mesdheun lindor në fund të prillit.
"Jam këtu sepse mendoj se si informacion, si operator lajmesh, duhet ta mbështesim këtë mision për të thyer rrethimin në Gaza dhe për të thyer edhe murin e heshtjes që në Evropë shohim për Gazën", tha Mantovani.
"Përgjigja e qeverive evropiane, duke filluar nga qeveria italiane, ka qenë shumë e dobët", tha ai, duke shtuar se një qëndrim i tillë e inkurajon Izraelin drejt përshkallëzimit të mëtejshëm.
Mantovani e përshkroi atmosferën e lundrimit drejt Gazës në bordin e flotiljes si "si një demonstrim publik në mes të detit".
“Morali i pjesëmarrësve është i mirë. Humbëm shumë kohë për shkak të problemeve të ndryshme teknike. Por mendoj se lëvizja është e mirë”, tha ai, duke shtuar se ndërsa ai është në një anije që niset nga Turqia, ata që u nisën nga Barcelona dhe Siçilia ishin më të lodhur për shkak të udhëtimeve më të gjata.
Pas sulmit izraelit, flotilja e ndihmës Global "Sumud" kërkoi “kalim të sigurt” për misionin e saj humanitar në Rripin e Gazës, duke akuzuar Izraelin për kryerjen e “akteve të paligjshme të piraterisë”.
Në një deklaratë, flotilja tha se forcat izraelite sulmuan të parën nga anijet e saj “në mes të ditës” në ujërat ndërkombëtare, ndërsa anijet ushtarake ndërprenë flotën.
“Ne kërkojmë kalim të sigurt për misionin tonë humanitar ligjor dhe jo të dhunshëm”, shtoi deklarata.