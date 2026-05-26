Gazetari amerikan akuzohet se veproi si agjent i paregjistruar i Kinës

Seyit Şamil Kurt
26 Maj 2026•Përditësim: 26 Maj 2026
Një gazetar dhe komentator politik amerikan, i cili ka jetuar në Kinë për më shumë se një dekadë, është akuzuar në SHBA se ka vepruar si agjent i paregjistruar për qeverinë kineze, sipas raporteve të medias amerikane të publikuara të hënën, transmeton Anadolu.
Dokumentet e gjykatës të cituara nga Politico thanë se Thomas Pauken II dyshohet se ka përgatitur raporte konfidenciale për një person kinez, i cili pretendonte se informacioni do t'i kalohej presidentit kinez, Xi Jinping.
Sipas një deklarate me betim të FBI-së, Pauken u tha hetuesve se besonte se kishte një "shans 80 për qind" që një bashkëpunëtor që ai i prezantoi kontakteve kineze do t'i ofronte informacion të klasifikuar Kinës. Individi i paidentifikuar më vonë u bashkua me një agjenci qeveritare amerikane, tha raporti.
Deklarata me betim pretendon se Pauken i ka dhënë individit një celular dhe laptop dhe më vonë i ofroi një bonus prej 10 mijë dollarësh në këmbim të raporteve javore që synonin të ndikonin në politikën amerikane dhe të lexoheshin nga Xi.
Pauken u arrestua nga FBI-ja në shkurt dhe mbetet në paraburgim pasi një gjyqtar refuzoi kërkesën e tij për lirim para gjyqit, sipas të dhënave të gjykatës të cituara nga media.
Avokati i tij, Charles Burnham mohoi se akuzat përbënin spiunazh. "Z.Pauken nuk akuzohet për spiunazh ose keqpërdorim të informacionit të klasifikuar", tha Burnham.