Gaza, një zyrtar palestinez i policisë i vrarë dhe 15 të plagosur në sulmin izraelit ndaj automjetit policor

Mohammad Sıo
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
Një oficer policie palestinez është vrarë dhe 15 persona janë plagosur në një sulm ajror izraelit që shënjestroi një automjet policor në qytetin Khan Younis në jug të Rripit të Gazës, raporton Anadolu.
Së fundmi, Izraeli ka intensifikuar sulmet ndaj personelit policor në enklavë, ndërsa autoritetet palestineze e akuzojnë atë se po i sulmon qëllimisht forcat e sigurisë për të thelluar dhe zgjatur kaosin e sigurisë.
Ministria e Punëve të Brendshme e Gazës tha se koloneli Naseem Suleiman al-Kalzani u vra kur një sulm izraelit goditi një automjet policor.
Dëshmitarët thanë se sulmi goditi automjetin teksa po kalonte nëpër zonën e mbushur me njerëz al-Mawasi, ku strehohen shumë palestinezë të zhvendosur, duke vrarë një pasagjer dhe duke plagosur disa kalimtarë.
Ministria e ka mbajtur Izraelin “plotësisht përgjegjës” për shënjestrimin e “selive policore, kapaciteteve dhe personelit”, duke i cilësuar sulmet e vazhdueshme si “shkelje flagrante” të së drejtës ndërkombëtare.
Nga atje thanë se nuk ka “asnjë justifikim” për shënjestrimin e policëve në Gaza, duke theksuar se forca ofron shërbime civile në territor.
Ajo u bëri thirrje ndërmjetësve dhe garantuesve të armëpushimit të ndërhyjnë urgjentisht dhe të ushtrojnë presion ndaj Izraelit për të ndalur sulmet ndaj forcës policore.
Ministria gjithashtu e përshkroi heshtjen e organizatave ndërkombëtare si “bashkëfajësi me pushtimin izraelit që inkurajon krime të tjera kundër një trupi civil të mbrojtur sipas ligjit ndërkombëtar”.
Sulmi vjen në mes të shkeljeve të vazhdueshme të marrëveshjes së armëpushimit që ka hyrë në fuqi që nga 10 tetori i vitit 2025. Sulmet dhe të shtënat izraelite që nga ajo kohë kanë vrarë 824 palestinezë dhe kanë plagosur 2.316 të tjerë.
Marrëveshja u arrit pas dy vitesh lufte shkatërruese të nisur nga Izraeli më 8 tetor të vitit 2023, e cila la më shumë se 72 mijë palestinezë të vrarë, mbi 172 mijë të plagosur dhe shkaktoi shkatërrimin masiv të 90 për qind të infrastrukturës civile në Gaza.