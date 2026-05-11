Gaza, nënat përballen me urinë, pikëllimin dhe fëmijët e humbur në Ditën e Nënës

Tarek Chouiref
11 Maj 2026•Përditësim: 11 Maj 2026
Në kampet e zhvendosjeve në Gaza, Dita e Nënës nuk vjen me lule apo festime, por me uri, pikëllim dhe dhimbjen e nënave që ende kërkojnë fëmijë të zhdukur, transmeton Anadolu.
Brenda tendave të vjetra të shpërndara në Khan Younis në Gazën jugore, nënat palestineze e kalojnë ditën duke mbajtur zi për bijtë e vrarë në sulmet izraelite, duke pritur lajme për fëmijë të ndaluar ose të zhdukur dhe duke luftuar për të mbajtur familjet e tyre gjallë mes luftës, zhvendosjes dhe urisë.
Ndërsa disa vende, përfshirë Turqinë, shënojnë Ditën e Nënës të dielën, shumë nëna në Gaza thonë se nuk po kërkojnë më një jetë dinjitoze, por thjesht siguri, ushqim dhe një shans për të mbrojtur fëmijët e tyre nga vdekja dhe zhvendosja e përsëritur.
Sipas UN Women, më shumë se 22.000 gra dhe gati 16.000 vajza janë vrarë në Gaza që nga tetori i vitit 2023.
Të dhënat nga Zyra e Medias Qeveritare e Gazës dhe Fondi i Popullsisë i OKB-së tregojnë se më shumë se 22.000 gra kanë humbur burrat e tyre gjatë luftës, ndërsa rreth 55.000 gra shtatzëna dhe që ushqejnë me gji përballen me rreziqe të rënda shëndetësore për shkak të rënies së sistemit të kujdesit shëndetësor të Gazës dhe përkeqësimit të kequshqyerjes.
Më shumë se 90 për qind e popullsisë së Gazës është zhvendosur gjithashtu, shumë prej tyre disa herë, sipas OKB-së dhe agjencive ndërkombëtare të ndihmës.
- "Ai është ajri që marr frymë"
Brenda një tendë të vogël që ofron pak mbrojtje nga i nxehti ose i ftohti, nëna e zhvendosur Widad al-Najjar kujton një udhëtim të gjatë zhvendosjeje që filloi në ditët e para të luftës pasi u largua nga fshati i saj i lindjes Khuzaa në lindje të Khan Younis.
Ajo tha për Anadolu se familja e saj ishte zhvendosur më shumë se gjashtë herë ndërsa kërkonte siguri.
"Ne humbëm shtëpitë tona, të afërmit tanë dhe gjithçka që zotëronim. Asgjë nuk ka mbetur përveç kujtimeve", tha ajo.
Por dhimbja më e thellë për nënën palestineze është zhdukja e djalit të saj të vetëm, i lindur pas gjashtë vajzave.
Najjar tha se humbi kontaktin me të gjatë muajve të parë të luftës dhe që atëherë ka jetuar midis shpresës se ai është ende gjallë dhe frikës se mund ta shohë kurrë më.
- "Zemrat tona janë të thyera"
Në një kamp tjetër zhvendosjeje në Khan Younis, nëna Huda al-Madani jeton midis pikëllimit për vrasjen e djalit të saj Ibrahim dhe frikës së vazhdueshme për djalin e saj tjetër Ahmad, i cili ka mbetur në burgjet izraelite për më shumë se dy vjet.
Madani tha se Ibrahimi u vra gjatë luftës së Izraelit në Gaza, duke lënë pas pesë fëmijë, ndërsa Ahmad ende nuk e ka parë djalin e tij të vogël, i cili lindi pas ndalimit të tij dhe tani është gati tre vjeç.
“Fëmija pyet vazhdimisht për të atin dhe dëshiron ta shohë atë siç bëjnë fëmijët e tjerë. Zemrat tona janë të thyera dhe presim çdo lajm për të", tha ajo.
Për shumë nëna të zhvendosura, vuajtja shtrihet përtej humbjes dhe në luftën e përditshme për mbijetesë mes mungesave të mëdha të ushqimit, ujit dhe të ardhurave.