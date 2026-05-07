Gaza, gati gjysma e barnave thelbësore në Gaza të shteruara në spitale

Mohammad Sıo
07 Maj 2026•Përditësim: 07 Maj 2026
Ministria e Shëndetësisë në Gaza ka paralajmëruar për një krizë të thelluar mjekësore në spitalet e enklavës, duke theksuar se 47 për qind e barnave thelbësore dhe 59 për qind e materialeve mjekësore kanë mbaruar, transmeton Anadolu.
Ministria tha se 87 për qind e materialeve për testime laboratorike kanë arritur në “zero”, duke rrezikuar aftësinë e spitaleve për të kryer analiza bazike për pacientët.
Sektori shëndetësor në Gaza ka pësuar kolaps të gjerë nga lufta dyvjeçare e Izraelit, e cila ka shkaktuar shkatërrime të mëdha të spitaleve dhe infrastrukturës shëndetësore, si dhe mungesa të rënda të barnave, karburantit dhe furnizimeve mjekësore.
Ministria palestineze tha se trajtimi i kancerit, kujdesi për sëmundjet e gjakut, kujdesi shëndetësor parësor, dializa e veshkave dhe shërbimet e shëndetit mendor janë ndër sektorët më të prekur nga mungesat.
Furnizimet mjekësore të nevojshme për operacione të syve, procedura të kateterizimit kardiak dhe dializë janë në mungesë kritike, ndërsa lista e artikujve plotësisht të shteruar po rritet.
Ministria gjithashtu paralajmëroi se mungesa e materialeve laboratorike për analiza si numërimi i plotë i gjakut (CBC), analiza e gazeve në gjak dhe testet e kimisë klinike po rrezikojnë vazhdimësinë e shërbimeve diagnostikuese.
Ajo tha se “indikatorët zero” të vazhdueshëm për barnat dhe furnizimet mjekësore po dëmtojnë punën e ekipeve mjekësore, duke rritur vuajtjet e pacientëve dhe duke përkeqësuar komplikimet shëndetësore.
Ministria bëri thirrje për ndërhyrje urgjente nga organizatat ndërkombëtare për të siguruar furnizime mjekësore dhe dërgimin e tyre në institucionet shëndetësore në Gaza.
Ushtria izraelite ka vazhduar shkeljet e një marrëveshjeje armëpushimi që hyri në fuqi më 10 tetor 2025. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, sulmet dhe të shtënat izraelite që atëherë kanë vrarë 837 palestinezë dhe kanë plagosur 2.381 të tjerë.
Izraeli ka vendosur bllokadë mbi Gazën që nga viti 2007, dhe rreth 1.5 milion palestinezë nga rreth 2.4 milion banorë të territorit kanë mbetur pa strehë pasi shtëpitë e tyre u shkatërruan gjatë luftës.
Marrëveshja e armëpushimit u arrit pas dy vitesh lufte që filloi më 8 tetor 2023, duke lënë më shumë se 72.000 të vdekur, mbi 172.000 të plagosur dhe duke shkatërruar rreth 90 për qind të infrastrukturës civile të Gazës.
Pavarësisht marrëveshjes, Izraeli ka vazhduar sulmet dhe kufizimet mbi hyrjen e ndihmave humanitare, përfshirë ushqim, ilaçe, furnizime mjekësore dhe materiale strehimi.