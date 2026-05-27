Gati një e treta e azilkërkuesve në Belgjikë presin mbi dy vjet për vendim

Melike Pala
27 Maj 2026•Përditësim: 27 Maj 2026
Gati një në tre azilkërkues në Belgjikë aktualisht po pret më shumë se dy vjet për një vendim mbi kërkesën e tij për azil, raportuan mediat lokale, duke cituar të dhëna të reja që nxjerrin në pah vonesat në rritje të sistemit të azilit në vend, transmeton Anadolu.
Sipas gazetës në gjuhën holandeze "Het Nieuwsblad", azilkërkuesit presin mesatarisht më shumë se 17 muaj (533 ditë) para se të marrin një vendim për rastet e tyre. Të dhënat paraprake që mbulojnë tre muajt e parë të këtij viti tregojnë se 30 për qind e aplikantëve që kanë marrë vendime kanë pritur të paktën dy vjet.
Shifrat tregojnë një trend më të gjerë të zgjatjes së procedurave të azilit. Në vitin 2024, koha mesatare e përpunimit ishte 430 ditë.
Matti Vandemaele nga Partia e Gjelbër Flamande tha se vonesat lidhen me mungesën e stafit në Zyrën e Imigracionit, e cila merret me shqyrtimin fillestar të aplikimeve, si dhe në Komisariatin e Përgjithshëm për Refugjatët dhe Personat pa Shtetësi, që merr vendimet përfundimtare.
Të dy institucionet kanë deklaruar se mungesat e stafit janë adresuar tashmë, por ende ekzistojnë prapambetje të mëdha. Dhjetëra mijëra dosje ishin ende në pritje në të dy institucionet në janar.
Duke reaguar ndaj raportimeve, ministrja për Azilin dhe Migracionin, Anneleen Van Bossuyt tha se qeveria po investon në shërbimet e azilit për të përshpejtuar procedurat, për të ulur kohën e pritjes dhe për të sjellë kursime strukturore afatgjata.
Sipas Paktit Evropian për Migracionin, i cili pritet të hyjë në fuqi më 12 qershor, procedurat e azilit duhet, në parim, të përfundojnë brenda gjashtë muajve.