Gati 950 hektarë të djegur ndërsa zjarret vazhdojnë në jug të Francës

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03 korrik 2026•Përditësim: 03 korrik 2026
Autoritetet franceze vazhduan sot të luftojnë me zjarret e shumta në rajonet jugore të vendit, me gati 950 hektarë të djegur në departamentin Aude, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi i qeverisë, Maud Bregeon tha se burimet shtetërore ishin mobilizuar plotësisht për t'iu përgjigjur zjarreve, me rreth 2.000 zjarrfikës të vendosur së bashku me ekipet e sigurisë civile dhe avionët e zjarrfikësve ajrore.
"Pyetja që mund t'i bëjmë vetes është nëse kemi nevojë për më shumë burime. Përgjigjja është sigurisht po", tha Bregeon në një intervistë për televizionin "France 2". Në departamentin Aude, një zjarr në afërsi të Pouzols-Minervois, i cili po digjet prej dy ditësh, ka prekur rreth 950 hektarë, raportoi transmetuesi BFMTV.
Zyrtarët thanë se kushtet e motit ishin përmirësuar nga një ditë më parë dhe se perimetri i zjarrit ishte tani nën kontroll, duke e përshkruar situatën si "duke evoluar në mënyrë të favorshme". Rreth 500 zjarrfikës qëndruan të vendosur gjatë natës për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të zjarrit.
Ministri i Brendshëm, Laurent Nunez pritej të vizitonte sot departamentin e Aude ndërsa operacionet e shuarjes së zjarrit vazhdonin.
Autoritetet në jug të Francë thanë se zjarri në Lancon-Provence, në departamentin Bouches-du-Rhone, ishte nën kontroll që nga mbrëmja e së enjtes. Në departamentin Pyrenees-Orientales, zyrtarët thanë se një zjarr që përfshiu zonën e portit të Canet-en-Roussillon të enjten ishte vënë nën kontroll.
Autoritetet lokale thanë se aksesi në qendrën detare do të mbetet i kufizuar deri në njoftimin e mëtejshëm, pavarësisht se zjarri është nën kontroll. Një tjetër zjarr i egër që shpërtheu në Sainte-Marie-la-Mer përpara se të përhapej në Canet-en-Roussillon u raportua se u vu sot nën kontroll.
Kryeministri Sebastien Lecornu tha se rreth 7 mijë zjarre kishin shpërthyer dhe 8,700 hektarë janë djegur në të gjithë Francën që nga fillimi i sezonit të zjarreve.