Gati 50.000 të zhvendosur në shtetin Nili Blu të Sudanit që nga fillimi i vitit 2026

Şahin Demir
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Gati 50.000 persona janë zhvendosur në shtetin Nili Blu të Sudanit që nga fillimi i vitit 2026, në mes të përleshjeve të vazhdueshme në rajon, transmeton Anadolu.
Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM) tha se rreth 49.512 persona ose 9.899 familje janë zhvendosur në këtë shtet juglindor midis 11 janarit dhe 4 majit.
Sipas IOM-it, 28.020 persona janë zhvendosur nga Kurmuk, 18.722 nga Bau dhe 11.855 nga Geissan.
Popullsia e zhvendosur është strehuar në shtatë lokacione brenda shtetit Nili Blu, përfshirë kryeqytetin e shtetit Damazin, i cili ka pritur 25.630 të zhvendosur.
IOM tha se 78 për qind e të zhvendosurve të rinj po strehohen në vende informale grumbullimi, ndërsa 13 për qind në shkolla dhe ndërtesa të tjera publike dhe 9 për qind te familjet pritëse.
Nili Blu ka qenë i përfshirë në përleshje të vazhdueshme midis ushtrisë sudaneze, Forcave të Mbështetjes së Shpejtë (RSF) dhe Lëvizjes Popullore për Çlirimin e Sudanit-Veri (SPLM-N), e cila ka luftuar qeverinë që nga viti 2011 duke kërkuar autonomi rajonale për Kordofanin e Jugut dhe Nilin Blu.
Që nga prilli i vitit 2023, RSF-ja po lufton kundër ushtrisë sudaneze në një konflikt të shkaktuar nga mosmarrëveshjet për integrimin e forcës paramilitare në ushtri.
Konflikti ka shkaktuar një nga krizat më të rënda humanitare në botë, duke vrarë dhjetëra mijëra njerëz dhe duke zhvendosur rreth 13 milionë persona në të gjithë Sudanin.