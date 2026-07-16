Gati 40 për qind e nxënësve të shkollave fillore në Itali nuk arrijnë nivelin bazë të aftësive në matematikë

Beyza Binnur Dönmez
16 korrik 2026•Përditësim: 16 korrik 2026
Gati katër në 10 nxënës të shkollave fillore në Itali nuk kanë arritur nivelin bazë të aftësive në matematikë, sipas rezultateve të vlerësimit kombëtar, transmeton Anadolu.
Vetëm pak më shumë se 60 për qind e nxënësve të klasave të dyta dhe të pesta kanë arritur të paktën nivelin minimal të aftësive në matematikë, rreth tre pikë përqindjeje më pak se vlerësimi i mëparshëm i Invalsi-t, sipas agjencisë së lajmeve ANSA.
Gjetjet tregojnë gjithashtu se rezultatet e të nxënit mbeten nën nivelet para pandemisë. Krahasuar me vitin 2019, performanca mesatare në matematikë ka rënë me rreth 8 deri në 10 për qind, ndërsa më shumë se 70 për qind e nxënësve arrinin pragun bazë të aftësive para pandemisë së koronavirusit.
"Është e nevojshme të përqendrohen përpjekje më të mëdha për të rritur rezultatet e të nxënit në matematikë në shkollën fillore, duke shfrytëzuar plotësisht të gjitha mundësitë e ofruara nga Udhëzimet Kombëtare", tha presidenti i Invalsi-t, Roberto Ricci.
Invalsi, instituti kombëtar përgjegjës për vlerësimin e sistemit arsimor, zhvillon vlerësime të standardizuara për të matur arritjet e nxënësve në të gjithë vendin.