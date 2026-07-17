Garda Revolucionare e Iranit shënjestron vende radarësh në Oman

Lina Altawell
17 korrik 2026•Përditësim: 17 korrik 2026
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) tha sot se marina e saj shënjestroi vendet e radarëve në Oman, përfshirë një radar të kontrollit ajror të SHBA-së, sipas agjencisë së lajmeve ISNA, transmeton Anadolu.
Duke cituar një deklaratë të IRGC-së, agjencia e lajmeve raportoi se një radar kontrolli detar në shkëmbinjtë e Salameh dhe një radar i kontrollit ajror të SHBA-së në rajonin e Ghanemit të Omanit u shënjestruan në agim.
IRGC-ja pretendon se të dy sistemet e radarëve u shkatërruan.
Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) tha të enjten se përfundoi një valë të re sulmesh sulmuese kundër Iranit, duke shënuar natën e gjashtë radhazi të operacioneve ushtarake amerikane që synojnë asetet ushtarake iraniane.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që nga shkurti, kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën ofensivë të përbashkët kundër Iranit ndërsa Teherani u përgjigj me sulme me raketa dhe dron që synonin vendet e Gjirit që strehojnë asetet ushtarake të SHBA-së.
Irani dhe SHBA-ja nënshkruan memorandum mirëkuptimi të ndërmjetësuar nga Pakistani muajin e kaluar, me qëllim përfundimin e konfliktit dhe arritjen e një marrëveshjeje të qëndrueshme paqeje. Tensionet janë përshkallëzuar ditët e fundit mbi Ngushticën e Hormuzit, me të dyja palët që kanë shkëmbyer sulme.