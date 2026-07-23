Garda Revolucionare e Iranit pretendon se ka sulmuar me dronë dy baza ushtarake amerikane në Kuvajt

Rania R.a. Abushamala
23 korrik 2026•Përditësim: 23 korrik 2026
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) tha të enjten se kreu sulme me dronë në objektet ushtarake amerikane në dy vendndodhje në Kuvajt, sipas transmetuesit shtetëror iranian IRIB, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, IRGC tha se sulmet shkatërruan një depo të madhe të pajisjeve ushtarake, një sistem të mbrojtjes ajrore amerikane Patriot dhe një hangar që strehonte dronët MQ-9 në bazën ajrore Ali Al Salem.
IRGC gjithashtu pretendoi se kishte goditur akomodimet e përdorura nga personeli amerikan dhe dy hangarët e helikopterëve në kampin Udairi, duke "vrarë dhe plagosur" një numër të paspecifikuar trupash amerikane dhe duke shkaktuar dëme të rënda në disa helikopterë dhe dronë.
IRGC tha se shënjestroi gjithashtu një kullë telekomunikacioni në shenjë hakmarrjeje për sulmet e SHBA-së ndaj infrastrukturës së komunikimit në Iran.
Duke iu drejtuar publikut të Kuvajtit, grupi tha se sulmet kishin në shënjestër vende të përdorura nga ushtria amerikane dhe nuk përbënin shkelje të sovranitetit ose integritetit territorial të Kuvajtit.