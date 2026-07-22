Garda Revolucionare e Iranit merr përsipër sulmin ndaj dy bazave në Jordani, duke vrarë trupa amerikane

Mohammad Sio
22 korrik 2026•Përditësim: 22 korrik 2026
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) tha sot se ka shënjestruar dy baza ajrore në Jordani të përdorura nga forcat amerikane, duke pretenduar se sulmet e saj me raketa dhe dronë vranë dhe plagosën trupa amerikane, transmeton Anadolu.
Sipas agjencisë shtetërore të lajmeve IRNA, IRGC-ja tha se faza e parë e operacionit kishte në shënjestër bazën ajrore "Princ Hassan" dhe bazën ajrore "King Faisal" në Jordani.
IRGC-ja pretendon se goditi një hangar përgatitjeje të avionëve F-15, shkatërroi tetë dronë të rinj MQ-9 në një hangar përgatitjeje të dronëve përpara se të bëheshin funksionale dhe shkaktoi dëme të konsiderueshme në dy dronë shtesë.
Më tej IRGC-ja thotë se një sulm i mëvonshëm dëmtoi rëndë dy helikopterë amerikanë në një hangar magazinimi helikopterësh. IRGC tha se një sulm në një objekt që strehonte personel amerikan vrau dhe plagosi disa trupa amerikane. Nuk ka dhënë asnjë shifër dhe SHBA-ja nuk ka komentuar ende pretendimin iranian.
IRGC-ja shton se operacioni iu kushtua viktimave të një sulmi të profilit të lartë të SHBA-së në një shkollë fillore në qytetin jugor iranian të Minab, ku ceremonitë mortore u mbajtën të mërkurën për dhjetëra fëmijë të vrarë në sulm. Greva në shkollë bëri bujë në mbarë botën dhe tërhoqi dënime të forta.
Sipas agjencisë gjysmë-zyrtare të lajmeve Mehr, ceremonitë e varrimit u mbajtën të mërkurën për eshtrat e 32 vajzave që ishin midis 168 fëmijëve të vrarë në një sulm në shkollë më 28 shkurt, kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën luftën. Agjencia tha se trupat u identifikuan përmes testit të ADN-së përpara se t'u ktheheshin familjeve të tyre.
Më herët të mërkurën, ushtria jordaneze tha se rrëzoi katër nga gjashtë raketat iraniane të lëshuara drejt mbretërisë, ndërsa dy të tjera ranë në zona të largëta, të pabanuara pa shkaktuar viktima apo dëme.
Në një deklaratë të veçantë, ushtria tha se avionët e forcave ajrore përgjuan dhe rrëzuan katër dronë të nisur nga Irani në drejtim të mbretërisë, duke shtuar se operacioni nuk shkaktoi viktima apo dëme materiale.