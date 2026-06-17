G7 lançon aleancën për mineralet kritike për të ulur varësinë nga Kina

Aysu Biçer
17 qershor 2026•Përditësim: 17 qershor 2026
Liderët e G7-tës kanë paraqitur një plan ambicioz për të ulur varësinë nga furnizues të vetëm dominues si Kina për mineralet kritike që janë thelbësore për sektorët globalë të teknologjisë digjitale dhe energjisë së gjelbër, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të përbashkët të mbështetur edhe nga partneri Australia, grupi shprehu “shqetësime serioze për përdorimin e politikave dhe praktikave jo të tregut, si dhe për shtrëngimin ekonomik”, duke paralajmëruar se kufizimet arbitrare të eksportit dhe masat hakmarrëse po dëmtojnë sigurinë ekonomike ndërkombëtare.
Për të përballuar këto rreziqe, G7 ka krijuar Aleancën për Reziliencën dhe Prodhimin e Mineraleve Kritike.
Aleanca synon të ulë varësinë nga çdo furnizues i vetëm jashtë bllokut për elementet e rralla dhe magnetët e përhershëm në nën 60 për qind deri në vitin 2030, me synimin për ta çuar në 50 për qind sa më shpejt të jetë e mundur.
Ministrave u është kërkuar gjithashtu të përcaktojnë objektiva të veçantë reduktimi për minerale të tjera kritike deri në fund të vitit.
Strategjia shënon një ndryshim të madh drejt sigurimit të zinxhirëve të furnizimit mes aleatëve të besueshëm.
Blloku ka mirëpritur një dinamikë të konsiderueshme financiare, duke theksuar 195 projekte të shpallura që nga fillimi i vitit 2026, të cilat kanë mobilizuar 64 miliardë euro investime.
Për të mbrojtur këto industri nga luhatjet e tregut, G7 po shqyrton masa sigurie ekonomike, përfshirë subvencione për diferencën e çmimeve, instrumente të përbashkëta prokurimi dhe vendosjen e çmimeve minimale.
Gjithashtu, liderët janë zotuar për një kuadër të ri gjurmueshmërie për të luftuar trafikun ilegal dhe për të garantuar standarde të larta mjedisore dhe të punës.
Nisma do të fillojë me dy minerale pilot, litiumin dhe nikelin, përpara se të zgjerohet me pesë minerale të reja çdo vit.
Liderët kanë premtuar gjithashtu zbatimin e “Setit të Mjeteve të G7 për Identifikimin e Rreziqeve të Punës së Detyruar”, për të siguruar nxjerrje etike të burimeve.
E mbështetur nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë dhe Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik, aleanca do të ndajë të dhëna për të parashikuar krizat e furnizimit, për të krijuar rezerva vendore dhe për të rritur riciklimin për të përmbushur një pjesë të madhe të konsumit të mineraleve të G7-tës deri në vitin 2030.
Tregu global i mineraleve kritike është i ndarë mes vendeve që nxjerrin lëndët e para dhe Kinës, e cila dominon procesimin e tyre duke rafinuar mbi 90 për qind të elementeve të rralla, 80 për qind të grafitit për bateri dhe pjesën më të madhe të litiumit dhe kobaltit në botë.
Ndërsa vende të pasura me burime si Australia (litium), Kili (bakër), Indonezia (nikel) dhe Republika Demokratike e Kongos (kobalt) kryesojnë në nxjerrje, ato mbeten të varura nga infrastruktura kineze për përpunimin e këtyre materialeve.
Kjo bën që fuqitë perëndimore të jenë në një pozicion më të vështirë. SHBA-ja dhe Kanadaja kanë potencial të madh minerar, por mungesë kapacitetesh përpunimi, ndërsa Bashkimi Evropian mbetet i varur nga importet për shkak të rregullave të rrepta mjedisore dhe kostove të larta operative.