Futbollisti i Barcelonës, Lamine Yamal valëvit flamurin palestinez gjatë festimit

Alyssa Mcmurtry
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Futbollisti i Barcelonës, Lamine Yamal valëviti një flamur palestinez gjatë paradës së autobusit të hapur të klubit që festonte fitoren e titullit të La Liga të hënën, duke tërhequr vëmendje të gjerë në mediat sociale, transmeton Anadolu.
18-vjeçari ndërkombëtar spanjoll u pa duke valëvitur flamurin ndërsa ekipi shëtiti nëpër rrugët e Barcelonës gjatë festimeve ku morën pjesë rreth 750 mijë njerëz. Imazhet e gjestit u bënë shpejt virale në internet dhe shkaktuan reagime nga mbështetësit dhe figurat publike.
Ligjvënësi spanjoll, Gabriel Rufian i së Majtës Republikane Katalanase (ERC), një mbështetës i njohur i Espanjolit, vlerësoi gjestin në mediat sociale, duke shkruar: "Pavarësisht nëse njerëzve u pëlqen apo jo. Le ta festojmë. Bravo për të".
"Faleminderit për këtë gjest plot humanizëm. Sporti ka fuqinë ta bëjë të dukshme atë që bota nuk duhet ta harrojë", shkroi në Instagram kapitulli i Madridit i lëvizjes Bojkot, Shpronësim, Sanksione (BDS).
Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez u pyet madje edhe për mbështetjen e hapur të Yamalit për Palestinën në një konferencë për mediat të martën, të cilës ai iu përgjigj se "Spanja e ka njohur shtetin e Palestinës".
Yamal, i cili ka lindur në qytetin katalonjas të Mataro-s nga një baba maroken dhe një nënë nga Guinea Ekuatoriale, më parë ka folur publikisht kundër racizmit dhe islamofobisë.
Në mars, pasi u shënjestrua me thirrje islamofobike gjatë një ndeshjeje miqësore Spanjë-Egjipt, ai shkroi në Instagram: "Përdorimi i një feje si fyerje në një stadium i bën njerëzit injorantë dhe racistë. Futbolli është për kënaqësi, jo për të mos respektuar njerëzit për atë që janë ose atë që besojnë".
Sulmuesi i Barcelonës, Robert Lewandowski u pa gjithashtu duke valëvitur një flamur të pavarësisë katalonjase, të njohur si Estelada, gjatë paradës.