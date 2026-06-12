Frontex: Kalimet e parregullta kufitare në BE bien me 40 për qind në fillim të vitit 2026

Şeyma Erkul Dayanç
12 qershor 2026•Përditësim: 12 qershor 2026
Kalimet e parregullta kufitare në Bashkimin Evropian (BE) kanë rënë me pothuajse 40 për qind në pesë muajt e parë të 2026 krahasuar me një vit më parë, sipas të dhënave paraprake të publikuara të premten nga Frontex, agjencia e kufirit dhe rojes bregdetare të BE-së, transmeton Anadolu.
Agjencia tha se rreth 39.000 kalime u regjistruan gjatë periudhës janar-maj.
Frontex tha se rënia është e lidhur me bashkëpunimin me vendet partnere dhe masat parandaluese në shtetet kryesore të nisjes.
Shifrat erdhën pasi Pakti i BE-së për Migracionin dhe Azilin hyri në fuqi të sot, duke prezantuar një sistem të standardizuar kontrolli në kufijtë e jashtëm të bllokut.
Drejtori Ekzekutiv i Frontex Hans Leijtens tha se rregullat e reja do të zbatojnë "të njëjtin standard" për të gjithë mbërritjet në kufijtë e BE-së, duke shtuar se pakti do të unifikojë "27 mënyra të ndryshme të të bërit të gjërave".
Agjencia tha se linjat e Mesdheut Qendror dhe Lindor mbetën më të ngarkuara, ndërsa itinerari i Afrikës Perëndimore shënoi rënien më të madhe, me 71 për qind.
Ai shtoi se kalimet përmes Mesdheut Perëndimor u rritën me 46 për qind, të nxitura kryesisht nga nisjet nga Algjeria.
Frontex tha se gati 1.300 njerëz kanë vdekur në Mesdhe deri më tani këtë vit, sipas Organizatës Ndërkombëtare për Migracionin.