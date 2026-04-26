Frika nga mungesat e furnizimeve shtyn Mbretërinë e Bashkuar të rrisë planifikimin emergjent për luftën në Iran

Mehmet Solmaz
26 Prill 2026•Përditësim: 26 Prill 2026
Shefi britanik i Thesarit, Darren Jones, tha se Mbretëria e Bashkuar se po “po rrit intensitetin” e përpjekjeve për të mbrojtur familjet nga pasojat ekonomike të luftës në Iran, tha një ministër i lartë, ndërsa zyrtarët paralajmëruan se çmimet më të larta mund të zgjasin për muaj të tërë edhe pas përfundimit të konfliktit, transmeton Anadolu.
sipas Sky News, Jones tha se qeveria po shton planifikimin emergjent mes shqetësimeve se mbyllja e Ngushticës së Hormuzit, një rrugë kyçe për transportin global të naftës dhe gazit, mund të ndërpresë furnizimet.
“Po veprojmë tani për t’u përgatitur dhe për të zbutur sa të jetë e mundur ndikimin në ekonominë tonë dhe sigurinë e brendshme si rezultat i konfliktit”, tha Jones.
Zyrtarët kanë theksuar se aktualisht nuk ka mungesa karburanti dhe kanë bërë thirrje që publiku të vazhdojë blerjet normale, ndërsa po koordinojnë përpjekjet për t’i mbajtur të qëndrueshme zinxhirët e furnizimit përmes takimeve dy herë në javë të një grupi reagimi qeveritar.
Megjithatë, Jones tha për BBC se pritet “presion mbi çmimet”, me britanikët që mund të përballen me kosto më të larta të energjisë, ushqimit dhe biletave të fluturimeve.
“Vlerësimi ynë më i mirë është se rreth tetë muaj pas zgjidhjes së situatës do të shihen ndikimet ekonomike në sistem. Pra njerëzit do të shohin çmime më të larta të energjisë, ushqimit dhe biletave të fluturimit si pasojë e asaj që ka bërë Donald Trump në Lindjen e Mesme”, tha Jones.
sipas BBC-së, prodhimi i energjisë dhe ndërprerjet në transport të lidhura me konfliktin kanë rritur tashmë kostot globale, ndërsa zyrtarët kanë përgatitur skenarë më të këqij, përfshirë mungesa të mundshme ushqimore nëse situata përkeqësohet.
Kryeministri britanik, Keir Starmer, këtë javë pritet të kryesojë një komitet kabineti për koordinimin e reagimit, ndërsa Mbretëria e Bashkuar gjithashtu po punon me partnerët ndërkombëtarë për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit dhe stabilizimin e tregjeve.
Pavarësisht shqetësimeve, qeveria ka theksuar masa përgatitore, përfshirë mbështetje për kostot e karburantit dhe energjisë, sigurimin e furnizimeve me CO₂ për industrinë ushqimore dhe koordinim mbi rezervat emergjente të naftës në nivel global.
Jones përsëriti se, edhe pse Mbretëria e Bashkuar do të përpiqet të kufizojë ndikimin, “ajo që ndodh jashtë vendit do të na ndikojë edhe këtu në shtëpi”.