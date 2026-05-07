Frikë nga spiunazhi iranian, Izraeli bllokon qasjen në sistemin e gjurmimit të raketave

Rania R.a. Abushamala
07 Maj 2026•Përditësim: 07 Maj 2026
Ushtria izraelite ka bllokuar autoritetet lokale dhe oficerët rezervë të ndërlidhjes nga qasja në një sistem civil të menaxhimit të emergjencave që përdoret për të gjurmuar vendet e goditjes së raketave për shkak të frikës së rrjedhjes së informacionit në Iran, duke shkaktuar zemërim në veri të Izraelit, transmeton Anadolu.
E përditshmja izraelite "Yedioth Ahronoth" raportoi sot se sistemi, i njohur si "Shual", u zhvillua nga Komanda e Frontit të Brendshëm të ushtrisë për të koordinuar menaxhimin e emergjencave midis zyrtarëve të reagimit ndaj krizave. Sistemi është projektuar për të parashikuar zonat e goditjes së raketave, për të mundësuar paralajmërime të hershme dhe për të ndihmuar në drejtimin e ekipeve të emergjencës në vende specifike pas goditjeve me raketa.
Sipas gazetës, sistemi përdoret gjithashtu për të identifikuar municione të rrezikshme të pashpërthyera, për të vendosur me shpejtësi ekipet e kërkimit dhe për të përcaktuar nëse kanë ndodhur viktima. Gazeta tha se sistemi u bllokua për shkak të shqetësimeve se informacioni mund të rrjedhë te subjektet e lidhura me Iranin që dyshohet se monitorojnë vendet e goditjes "për të përmirësuar saktësinë dhe dëmin e sulmeve të ardhshme".
Megjithatë, zyrtarët lokalë në veri të Izraelit u ankuan se ndalimi i ka lënë ata "të punojnë nën zjarrin e armikut pa një mjet jetësor shpëtimi". Ata përmendën se nuk janë në gjendje të përcaktojnë fushëveprimin ose drejtimin e sulmeve, ose nëse shpërthimet rezultuan nga interceptmet apo ndikimet direkte gjatë zjarrit të fundit me raketa nga Hezbollahu në vendbanimet Baram, Dovev dhe Tzivon.
Sulmet ndërkufitare midis Izraelit dhe Hezbollahut kanë vazhduar pavarësisht një armëpushimi të shpallur më 17 prill dhe të zgjatur deri më 17 maj. Që nga 2 marsi, sulmet izraelite ndaj Libanit kanë vrarë të paktën 2.715 persona, kanë plagosur 8.353 të tjerë dhe kanë zhvendosur mbi 1.6 milion njerëz, tregojnë shifrat e fundit zyrtare.
Izraeli pushton zona në jug të Libanit, përfshirë disa që i ka mbajtur për dekada dhe të tjera që nga lufta 2023-2024 dhe ka avancuar rreth 10 kilometra brenda kufirit jugor gjatë konfliktit aktual.