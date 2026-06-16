Fregata ruse qëllon me “të shtëna paralajmëruese” pranë një jahti britanik

Aysu Biçer
16 qershor 2026•Përditësim: 16 qershor 2026
Ministria e Mbrojtjes e Mbretërisë së Bashkuar po heton raportimet se një fregatë ruse ka qëlluar me të shtëna paralajmëruese brenda një distance prej 500 metrash nga një jaht britanik që po lundronte rreth 20 milje (32 kilometra) në jug të Ishullit të Wight, transmeton Anadolu.
Sipas raportimeve të mediave britanike, nuk ka pasur të lënduar apo dëme në jaht, i cili po vazhdon udhëtimin e tij. Një anije e marinës britanike, HMS Tyne, ka vizituar jahtin për të mbledhur detaje mbi incidentin dhe për të verifikuar se ekuipazhi është i sigurt.
Incidenti ndodh vetëm disa ditë pasi Mbretëria e Bashkuar sekuestroi një cisternë nafte të lidhur me Rusinë pranë brigjeve të Ishullit Wight. Ishte hera e parë që forcat britanike udhëhoqën sekuestrimin e një anijeje të sanksionuar që nga fillimi i luftës kundër Ukrainës.
Veçmas, Zyra e Jashtme e Mbretërisë së Bashkuar ka vendosur sanksione të reja kundër Rusisë, të cilat synojnë flotën e saj të ashtuquajtur “në hije” dhe individët që besohet se janë të përfshirë në mbështetjen e tregtisë së saj të naftës.