Franca vendos grupin aeroplanmbajtës drejt Detit të Kuq për shkak të shqetësimeve mbi sigurinë në Hormuz

Şeyma Erkul Dayanç
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
Franca po vendos grupin e saj të goditjes me aeroplanmbajtës drejt Detit të Kuq dhe Gjirit të Adenit për të mbështetur përpjekjet për sigurinë detare në rajon, transmeton Anadolu.
Ministria e Mbrojtjes e Francës tha se "situata në Ngushticën e Hormuzit ka ndikim global", duke shtuar se Franca "nuk është palë në konflikt" dhe mbetet e përkushtuar ndaj të drejtës ndërkombëtare dhe sovranitetit.
Aeroplanmbajtësja Charles de Gaulle dhe anijet e saj shoqëruese sot kaluan Kanalin e Suezit, duke u drejtuar drejt pjesës jugore të Detit të Kuq.
Ministria tha se forcat franceze kanë operuar në një "qëndrim mbrojtës" që nga 28 shkurti dhe po kontribuojnë në një iniciativë shumëkombëshe që përfshin më shumë se 40 vende, me synim rikthimin e lundrimit të sigurt në Ngushticën e Hormuzit.
Vendosja synon të "vlerësojë paraprakisht mjedisin operacional rajonal", duke ofruar gjithashtu "opsione shtesë për reagim ndaj krizave" për të rritur sigurinë rajonale.
Ministria franceze shtoi se grupi i aeroplanmbajtëses do të ndihmojë në "integrimin e kapaciteteve të partnerëve në një kornizë mbrojtëse dhe të përshtatur", në përputhje me Konventën e OKB-së për të Drejtën e Detit.
Kjo masë, tha ministria, gjithashtu synon "të qetësojë aktorët e tregtisë detare".
Nga atje theksuan se vendosja është e ndarë nga "operacionet ushtarake në vazhdim në rajon" dhe synon të plotësojë marrëveshjet ekzistuese të sigurisë.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, duke nxitur kundërpërgjigje nga Teherani ndaj Izraelit, si dhe ndaj aleatëve amerikanë në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad nuk arritën të prodhonin një marrëveshje të qëndrueshme. Armëpushimi më vonë u zgjat nga presidenti amerikan, Donald Trump, pa një afat të caktuar.
Që nga 13 prilli, SHBA-ja ka zbatuar një bllokadë detare që synon trafikun detar iranian në ngushticë.