Franca vendos gjoba financiare ndaj Shein, Temu dhe AliExpress

Şeyma Erkul Dayanç
01 shtator 2026•Përditësim: 01 shtator 2026
Franca do të vendosë nga e marta gjoba financiare për produktet e modës ultra të shpejtë të shitura nga platforma si Shein, Temu dhe AliExpress, raportoi transmetuesi francez RMC-BFM, transmeton Anadolu.
Masa, pjesë e një ligji kundër modës së shpejtë të miratuar këtë verë, do të zbatohet për produktet e klasifikuara si modë ultra e shpejtë, bazuar në një vlerësim mjedisor që merr parasysh faktorë si vëllimi i produkteve të hedhura në treg dhe mundësia e riparimit të tyre.
Fillimisht, gjoba do të jetë 0,50 euro për të brendshme, 6 euro për këmisha, 9 euro për xhinse dhe 12 euro për xhaketa.
Deri në vitin 2030, këto shuma do të rriten përkatësisht në 2, 8,25, 17,25 dhe 19,50 euro.
Gjoba nuk do të mund të kalojë 50 për qind të çmimit të shitjes së produktit.
Masa synon markat që hedhin në treg më shumë se 16.000 modele produktesh në sezon në pesë kategori. Shein, e cila hedh në treg më shumë se 1,7 milionë modele në vit, preket drejtpërdrejt nga kriteret.
Marka të tjera të modës së shpejtë, përfshirë Primark, Zara, Uniqlo dhe H&M, nuk do t’i nënshtrohen gjobës sipas kritereve aktuale.
Kostot do t’u ngarkohen kompanive, të cilat mund t’ua kalojnë konsumatorëve përmes rritjes së çmimeve ose një tarife të veçantë gjatë pagesës.
Masa vjen pas një tarife për pakot e vogla, e cila hyri në fuqi në Francë në korrik.