Franca vendos 81 departamente nën alarm meteorologjik

Şeyma Erkul Dayanç
18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
Autoritetet franceze vendosën sot 81 departamente nën alarm meteorologjik, ku shumica e paralajmërimeve lidhen me një valë të vazhdueshme të të nxehtit që pritet t‘i çojë temperaturat afër 40 gradë Celsius në disa zona, transmeton Anadolu.
Sipas "Meteo-France", shërbimi kombëtar francez i motit, 69 departamente janë nën alarmin e valës së të nxehtit, përfshirë paralajmërime të nivelit portokalli që mbulojnë pjesë të Francës qendrore dhe lindore, rajonin e Parisit dhe Haute-Savoie.
Ndërsa 21 departamente të tjera janë nën alarme për stuhi, kryesisht duke prekur pjesë të Normandisë, Britanisë, Alpeve jugore dhe Francës veriore.
Parashikuesit thanë se temperaturat mund të arrijnë sot deri në 39 gradë Celsius në Francën qendrore ndërsa disa qytete të mëdha priten të përjetojnë temperatura shumë mbi mesataret sezonale.
Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë edhe të premten, me temperatura të mbetura të larta në pjesën më të madhe të vendit dhe maksimale që i afrohen sërish 40 gradë Celsius në disa rajone.
Autoritetet u kanë kërkuar banorëve të marrin masa paraprake kundër të nxehtit ekstrem, veçanërisht grupeve të cenueshme si të moshuarit dhe fëmijët e vegjël.