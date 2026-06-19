Franca vendos 53 departamente në alarm portokalli, vala e të nxehtit intensifikohet

Şeyma Erkul Dayanç
19 qershor 2026•Përditësim: 19 qershor 2026
Franca ka vendosur 53 departamente në alarm portokalli për shkak të valës së të nxehtit, ndërsa temperaturat vazhduan të rriten në të gjithë vendin, me Meteo-France që paralajmëroi një valë të nxehti “të zgjatur, të qëndrueshme dhe intensive” që pritet të arrijë kulmin në ditët në vijim, transmeton Anadolu.
Shërbimi kombëtar meteorologjik tha se temperaturat do të variojnë mes 34-36 gradë Celsius nga Masivi Qendror perëndimor deri në verilindje, ndërsa do të arrijnë 38 gradë Celsius në Rivierën Franceze dhe në Korsikë.
Në Paris dhe rajonin Ile-de-France parashikohen temperatura maksimale prej 36-37 gradë Celsius, të përshkruara si “vlera afër rekordeve mujore për qershorin”.
Agjencia paralajmëroi se kushtet do të lehtësohen përkohësisht në zonat veriore dhe veriperëndimore të shtunën, përpara se të rriten sërish të dielën, me një “kulm të jashtëzakonshëm të valës së të nxehtit të pritur në të gjithë Francën midis të dielës dhe të martës”, me temperatura që mund të arrijnë deri në 40 gradë Celsius në rajonet perëndimore dhe qendrore.
“Duke parë përpara, pas një rënieje të shtunën në veri dhe veriperëndim, temperaturat do të rriten sërish të dielën”, tha Meteo-France, duke shtuar se vendi duhet të përgatitet për një rritje të re të të nxehtit në fillim të javës së ardhshme.
Alarmi portokalli bëri që disa bashki të anulonin ngjarje publike të planifikuara, përfshirë festimet lokale të Fete de la Musique të planifikuara për të dielën, ndërsa autoritetet kërkuan kujdes për shkak të rreziqeve shëndetësore në rritje të lidhura me temperaturat ekstreme.
Numri i departamenteve nën alarm portokalli pasqyron një model të valëve të të nxehtit që po intensifikohen me shpejtësi, të cilat parashikuesit thonë se po bëhen më të shpeshta dhe më të forta në Francë.