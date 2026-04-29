Franca u kërkon shtetasve të saj të largohen "sa më parë" nga Mali pas sulmeve vdekjeprurëse

Necva Taştan Sevinç
29 Prill 2026•Përditësim: 29 Prill 2026
Ministria e Jashtme e Francës rekomandoi të mërkurën që shtetasit e saj të largohen përkohësisht nga Mali "sa më shpejt të jetë e mundur", transmeton Anadolu.
"Pas sulmeve... në disa lokacione në të gjithë vendin, përfshirë Bamako-n, situata e sigurisë mbetet jashtëzakonisht e paqëndrueshme," tha ministria në një deklaratë, duke i këshilluar qytetarët francezë të planifikojnë një largim duke përdorur fluturimet e mbetura komerciale.
Parisi u bëri thirrje qytetarëve francezë që ndodhen ende në vend të qëndrojnë brenda dhe të mbajnë kontakte me të afërmit. "Nëse u duhet të udhëtojnë, atyre u kërkohet të tregojnë kujdes maksimal," tha ministria, duke thirrur shtetasit që të ndjekin rreptësisht udhëzimet e autoriteteve lokale.
Deklarata vjen pas një serie sulmesh të koordinuara nga grupe të armatosura, të shtunën në disa qytete, përfshirë kryeqytetin Bamako duke përfshirë grupin militant JNIM të lidhur me Al-Kaedën dhe Frontin Çlirimtar të Azawad-it, një aleancë rebelësh e udhëhequr nga Tuaregët.
Në një deklaratë zyrtare të lexuar të dielën nga gjenerali Issa Ousmane Coulibaly në televizionin kombëtar, qeveria e tranzicionit e vendit konfirmoi vdekjen e ministrit të Mbrojtjes, Sadio Camara, në këto sulme.
Një sulmues vetëvrasës që drejtonte një automjet me shpërthyes, shënjestroi rezidencën e ministrit në Kati, një qytet kyç ushtarak pranë Bamako-s, shtoi ai.
Camara raportohet se u përfshi në një shkëmbim zjarri me sulmuesit dhe arriti të neutralizonte disa prej tyre përpara se të plagosej rëndë.
Ai u evakuua në një spital, ku më vonë vdiq nga plagët e marra.