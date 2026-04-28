Franca thirrje Izraelit të heqë pengesat ndaj ndihmave për në Gaza dhe mbrojtjen e personelit të OKB-së

Necva Taştan Sevinç
28 Prill 2026•Përditësim: 28 Prill 2026
Franca i bëri thirrje Izraelit të heqë të gjitha pengesat ndaj ndihmës humanitare në Gaza dhe të sigurojë mbrojtjen e personelit dhe objekteve të OKB-së, duke paralajmëruar se situata në terren mbetet “katastrofike”, raporton Anadolu.
Duke folur në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të OKB-së, përfaqësuesi i Francës në OKB, Jerome Bonnafont, tha se armëpushimi në Gaza mbetet i brishtë pavarësisht përpjekjeve diplomatike në vazhdim.
“Franca i bën thirrje Izraelit të heqë të gjitha pengesat për dërgimin e ndihmës dhe të mbrojë personelin dhe objektet e OKB-së”, tha ai, duke theksuar nevojën “për të lehtësuar evakuimet mjekësore përmes Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH)”.
Bonnafont theksoi se gjashtë muaj pas miratimit të rezolutës së OKB-së që mbështet planin e paqes të sponsorizuar nga SHBA-ja, situata në Gaza ka shënuar pak përmirësim, me krizën humanitare ende shumë të rëndë.
“Armëpushimi mbetet i pasigurt, situata humanitare mbetet katastrofike”, tha ai, duke shtuar se Franca pret “përmirësime të prekshme në situatën e popullit palestinez” në fazën e ardhshme.
Ai tha se këto përmirësime do të ishin një hap i parë drejt rindërtimit dhe rikthimit të strukturave qeverisëse në Gaza, përfshirë vendosjen e një komiteti administrativ kombëtar dhe rikthimin e Autoritetit Palestinez.
Franca gjithashtu ritheksoi se çarmatimi i Hamasit është “me rëndësi kritike”, duke thënë se grupi “nuk mund të ketë të ardhme në Gaza apo në Palestinë”.
Duke iu referuar Bregut Perëndimor të pushtuar dhe Kudsit Lindor, Bonnafont paralajmëroi se situata është “alarmante”, duke dënuar zgjerimin e vendbanimeve kolone izraelite dhe dhunën e kolonëve.
“Miratimi i 34 vendbanimeve të reja kolone, zhvendosjet e detyruara dhe sulmet e kolonëve janë të papranueshme”, tha ai, duke i përshkruar këto si pjesë e “përpjekjeve për aneksim de facto”.
Ai shtoi se Franca “rezervon të drejtën për të reaguar më tej” nëse këto zhvillime vazhdojnë, duke i bërë gjithashtu thirrje Izraelit të shfuqizojë legjislacionin që zgjeron fushën e dënimit me vdekje, të cilin e konsideron diskriminues dhe në kundërshtim me parimet demokratike.
Franca ritheksoi mbështetjen për zgjidhjen me dy shtete, duke thënë se ajo mbetet “e vetmja mënyrë për të arritur stabilitet të qëndrueshëm”.
Në lidhje me Libanin, përfaqësuesi francez mirëpriti armëpushimin e fundit dhe nisjen e bisedimeve të drejtpërdrejta mes palës libaneze dhe izraelite, duke e quajtur atë një “hap të parë të mirëpritur” drejt një zgjidhjeje të qëndrueshme, ndërsa u bëri thirrje të gjitha palëve të respektojnë Rezolutën 1701 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së.
Ai gjithashtu bëri thirrje për garantimin e sigurisë dhe lirisë së lundrimit në Ngushticën e Hormuzit, duke paralajmëruar për rreziqe më të gjera rajonale.