Franca thërret në Paris liderë të shoqërisë civile izraelite dhe palestineze për të mbështetur zgjidhjen me dy shtete

Necva Taştan Sevinç
04 qershor 2026•Përditësim: 04 qershor 2026
Ministri francez i Punëve të Jashtme, Jean-Noel Barrot, ka bërë të ditur se Franca javën e ardhshme do të mbledhë në Paris përfaqësues të shoqërisë civile izraelite dhe palestineze për të riafirmuar mbështetjen për zgjidhjen me dy shtete dhe për të avancuar përpjekjet drejt njohjes dhe krijimit të një shteti palestinez, transmeton Anadolu.
Duke folur përmes një video mesazhi para një takimi të aktorëve të shoqërisë civile izraelite dhe palestineze në Tel Aviv, Barrot e përshkroi takimin e planifikuar më 12 qershor si “një ngjarje shumë të rëndësishme për paqen”.
“Ai do të mbledhë përfaqësues të shoqërisë civile izraelite dhe palestineze për të riafirmuar angazhimin tonë kolektiv për zbatimin e zgjidhjes me dy shtete”, tha ai.
Ngjarja do të zhvillohet një vit pas nisjes së “Apelit të Parisit” dhe një vit pas njohjes së Shtetit të Palestinës nga Franca dhe rreth 10 vende të tjera, një vendim që Barrot e quajti “vendim të madh”.
Sipas ministrit francez, rekomandimet që do të dalin nga takimi i 12 qershorit do të kontribuojnë në diskutimet në samitin e G7, të cilin Franca po e organizon këtë vit në Evian.
“Ambicia jonë është e qartë. Ne duam të krijojmë një thirrje të re për veprim për të avancuar njohjen dhe zbatimin efektiv të një shteti palestinez”, tha ai.
Barrot theksoi rëndësinë e rolit të shoqërisë civile në ndërtimin e paqes, duke theksuar se organizatat lokale dhe aktivistët shpesh janë më të aftë për të kuptuar nevojat dhe shqetësimet e të dy palëve.
“Veprimi juaj është i domosdoshëm sepse ju i njihni realitetet në terren më mirë se kushdo tjetër”, shtoi ai.
Ai tha se diskutimet para takimit të Parisit janë përqendruar në pesë fusha kryesore: siguria për izraelitët dhe palestinezët, ndihma humanitare dhe rindërtimi i Gazës, zbatimi i zgjidhjes me dy shtete dhe kundërpërgjigjja ndaj kërcënimeve të aneksimit, promovimi i narrativave në mbështetje të paqes, si dhe demokracia, reformat dhe integrimi rajonal.
Ai shtoi se puna do të udhëhiqet nga parimet e Deklaratës së New Yorkut dhe do të ndihmojë në formësimin e iniciativave të ardhshme diplomatike.
“Sfida është e madhe: të mundësohen dy shtete, Izraeli dhe Palestina, që të jetojnë krah për krah në paqe dhe siguri”, tha Barrot.
Ai gjithashtu premtoi se Franca do të vazhdojë të punojë me të dyja palët për të çuar përpara përpjekjet për paqe në rajon.