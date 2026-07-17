Franca thërret ambasadorin rus në detyrë lidhur me aktivitetet e dyshuara kibernetike

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17 korrik 2026•Përditësim: 17 korrik 2026
Franca thirri të ngarkuarin me punë në detyrë të Ambasadës së Rusisë në Paris për të dënuar atë që e cilësoi si aktivitete kibernetike ruse që synojnë Francën, tha Ministria e Jashtme franceze, transmeton Anadolu.
Sipas një deklarate, diplomati rus u prit nga drejtori për Evropën kontinentale në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme.
Sipas ministrisë, thirrja kishte për qëllim t'i përcillte Francës "dënimin më të fortë" ndaj asaj që e përshkroi si aktivitete kibernetike "dashakeqe" të kryera nga Rusia, veçanërisht operacionet që dyshohet se janë kryer nga Qendra e 16-të e Shërbimit Federal të Sigurisë së Rusisë (FSB).
Parisi tha se aktivitetet e dyshuara kibernetike kishin shënjestruar gjithashtu disa prej partnerëve të tij evropianë, duke i cilësuar ato si "të papranueshme" dhe "të padenja për një anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit të OKB-së".
Diplomatit rus iu bë e ditur se Franca, së bashku me partnerët e saj dhe në përputhje me të drejtën ndërkombëtare, mbetet e vendosur të përdorë të gjitha mjetet në dispozicion për të parashikuar, penguar dhe reaguar ndaj asaj që e cilësoi si veprime destabilizuese të drejtuara kundër vendit, shtoi ministria.