Franca thërret ambasadorin izraelit për trajtimin e qytetarëve të saj në Flotiljen Globale Sumud

Necva Taştan Sevinç
20 Maj 2026•Përditësim: 20 Maj 2026
Franca thirri në konsultim ambasadorin izraelit për të shprehur “indinjatën” e saj lidhur me trajtimin e qytetarëve francezë në bordin e Flotiljes humanitare Globale Sumud, njoftoi sot ministri i Jashtëm francez Jean-Noel Barrot, transmeton Anadolu.
“Veprimet e z. (ministrit të Sigurisë Kombëtare Itamar) Ben-Gvir ndaj pasagjerëve të Flotiljes Globale Sumud, të dënuara madje edhe nga disa kolegë të tij në qeverinë izraelite, janë të papranueshme”, tha Barrot në platformën sociale amerikane X.
Barrot tha se ka kërkuar që Ambasadori i Izraelit në Francë të thirret për të dhënë sqarime lidhur me incidentin.
Ai gjithashtu kërkoi lirimin sa më të shpejtë të qytetarëve francezë që morën pjesë në flotilje.
“Çfarëdo që të mendohet për këtë flotilje, dhe ne kemi shprehur vazhdimisht mosmiratimin tonë për këtë iniciativë, qytetarët tanë që marrin pjesë në të duhet të trajtohen me respekt dhe të lirohen sa më shpejt”, tha ai.
Barrot shtoi se garantimi i sigurisë së shtetasve francezë mbetet “prioritet i vazhdueshëm”.
Ai gjithashtu vlerësoi përpjekjet e zyrtarëve të Ministrisë së Jashtme franceze, ambasadës dhe shërbimeve konsullore të përfshira në ofrimin e mbrojtjes konsullore për qytetarët francezë në fjalë.
Flotilja humanitare Globale Sumud tha të martën se të 50 anijet e konvojit të saj të ndihmave u sekuestruan nga Izraeli. Së bashku, ato transportonin 428 persona nga 44 vende, pasi ishin nisur nga Marmarisi, Turqi, në përpjekje të re për të thyer bllokadën e paligjshme izraelite të vendosur mbi Gazën që nga viti 2007.
Ky nuk ishte sulmi i parë ndaj flotiljes.
Në prill, ushtria izraelite sulmoi anijet e flotiljes në ujërat ndërkombëtare pranë ishullit grek të Kretës. Konvoji në atë kohë përfshinte 345 pjesëmarrës nga 39 vende, përfshirë shtetas turq.
Izraeli ka vendosur një bllokadë shkatërruese mbi Rripin e Gazës që nga viti 2007, duke e lënë territorin me 2,4 milionë banorë në prag të urisë.
Ushtria izraelite nisi një ofensivë të ashpër dyvjeçare në Gaza në tetor 2023, duke vrarë më shumë se 72.000 persona, duke plagosur mbi 172.000 dhe duke shkaktuar shkatërrim masiv në gjithë territorin e rrethuar.