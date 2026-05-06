Franca: Sulmi i raportuar ndaj anijes sonë të mallrave në Hormuz nuk është konfirmuar

Şeyma Erkul Dayanç
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
Autoritetet franceze thanë sot se nuk mund të konfirmojnë raportet se një anije mallrash e operuar nga kompania franceze e transportit detar CMA CGM ishte shënjestruar në Ngushticën e Hormuzit, transmeton Anadolu.
"Nuk mund të konfirmoj këtë mëngjes nëse kjo ka ndodhur vërtet", tha zëdhënësja e qeverisë, Maud Bregeon për transmetuesin "Franceinfo" në reagim ndaj raporteve të medias që pretendonin se anija ishte shënjestruar në brigjet e Dubait.
Ajo tha se nëse raportet konfirmohen, situata do të ishte krejtësisht e papranueshme.
Ministri i Transportit, Philippe Tabarot i tha gjithashtu "Franceinfo"-s se nuk mund t'i konfirmonte raportet në këtë fazë, por priste sqarime nga pronari i raportuar i anijes në orët në vijim. Ai shtoi se aktualisht kishte 59 anije me interes francez ende të pranishme në Ngushticën e Hormuzit.
Mediat amerikane dhe britanike raportuan më parë se një anije franceze e mallrave mund të jetë shënjestruar nga të shtënat me armë zjarri në rrugën ujore strategjike.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar hakmarrje nga Teherani kundër Izraelit si dhe aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill nëpërmjet ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad dështuan të prodhonin marrëveshje të qëndrueshme. Armëpushimi u zgjat më vonë nga presidenti amerikan Donald Trump pa afat të caktuar.
Që nga 13 prilli, SHBA-ja ka zbatuar bllokadë detare që synon trafikun detar iranian në ngushticë.