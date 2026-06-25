Franca shpreh mbështetje për popullin e Venezuelës pas tërmeteve vdekjeprurëse

İlayda Çakırtekin
25 qershor 2026•Përditësim: 25 qershor 2026
Presidenti francez Emmanuel Macron shprehu “mendimet dhe mbështetjen” e tij për popullin e Venezuelës pas tërmeteve vdekjeprurëse që goditën vendin, transmeton Anadolu.
“Мendime dhe mbështetje për popullin venezuelas pas tërmetit që goditi vendin. Shpreh gjithë solidaritetin tim për viktimat, të afërmit e tyre dhe ata që janë mobilizuar në terren”, shkroi Macron në platformën sociale amerikane X.
Të mërkurën vonë, presidentja në detyrë e Venezuelës, Delcy Rodriguez, shpalli gjendje të jashtëzakonshme kombëtare pas një serie të fuqishme tërmetesh që goditën bregdetin verior të Karaibeve të vendit, duke shkaktuar dëme të mëdha dhe duke nxitur paralajmërime për cunami në gjithë rajonin.
Të paktën 32 persona kanë humbur jetën nga tërmetet e fuqishme të njëpasnjëshme dhe rreth 700 të tjerë janë lënduar, njoftoi sot Rodriguez.