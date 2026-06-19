Franca shpall inteligjencën artificiale ushtarake si "interes thelbësor sigurie" për vendin

Şeyma Erkul Dayanç
19 qershor 2026•Përditësim: 19 qershor 2026
Franca ka shpallur sot përdorimin ushtarak të inteligjencës artificiale si një "interes thelbësor të sigurisë", një veprim që synon përshpejtimin e inovacionit të mbrojtjes dhe forcimin e sovranitetit kombëtar në teknologjitë e reja të fushëbetejës, transmeton Anadolu.
"Ky vendim është politik dhe strategjik. Është gjithashtu shumë konkret", tha ministrja e Mbrojtjes, Catherine Vautrin në inaugurimin e Agjencisë Ministrore për Inteligjencën Artificiale në objektin e mbrojtjes në Bruz.
"Ai e vendos inteligjencën artificiale në të njëjtin nivel me parandalimin, inteligjencën ose kriptografinë. Ajo thjeshton procedurat e prokurimit publik dhe na lejon të sjellim aktorë të rinj më shpejt, veçanërisht startupet premtuese të IA", shtoi ajo.
Ministria e Mbrojtjes tha se masa pasqyron nevojën për t'u përgatitur për konflikte të mundshme me intensitet të lartë deri në vitin 2030, pasi IA po integrohet gjithnjë e më shumë në luftën moderne. Nga dizajni i algoritmit tek vendosja operacionale, ministria tha se duhet të mbetet sovrane në zhvillimin dhe përdorimin e sistemeve të saj dhe të mbajë kontrollin mbi varësitë teknologjike.
Sipas politikës së re, IA ushtarak përkufizohet si inteligjencë artificiale e integruar në sisteme të afta për të përdorur ose shtypur forcën dhe do t'i nënshtrohet kërkesave të shtuara të sigurisë dhe mbikëqyrjes shtetërore gjatë gjithë ciklit të saj jetësor.
Ministria tha se përcaktimi do të lejonte përdorimin e mekanizmave të jashtëzakonshëm të prokurimit sipas ligjit evropian, duke mundësuar akses më të shpejtë në teknologjitë e përparuara dhe partnerë industrialë të besuar.
"Do të na mundësojë, kur është e nevojshme, të kalojmë nga afatet kohore të matura në muaj në afate kohore të matura në javë. Kjo është thelbësore për sigurinë kibernetike, inteligjencën, operacionet dhe ruajtjen e avantazhit tonë teknologjik", shtoi Vautrin.
Ministria shtoi se agjencia e IA do të mbikëqyrë zbatimin e politikës dhe do të prezantojë mekanizma të rinj në muajt e ardhshëm.