Şeyma Erkul Dayanç
03 qershor 2026•Përditësim: 03 qershor 2026
Franca tha sot se po shënjestrohet nga Rusia në sferën e informacionit për shkak të mbështetjes së saj për Ukrainën, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Pascal Confavreux, transmeton Anadolu.
"Rusia po sulmon Ukrainën të parën dhe më pas Francën", tha Confavreux për Radio Classique.
Duke folur më gjerësisht për Evropën, Confavreux tha se kontinenti është "nën sulm" si nga lindja ashtu edhe nga perëndimi.
Ai ia atribuoi një pjesë të këtij presioni apelit global të Bashkimit Evropian, duke përmendur tregues ekonomikë dhe socialë, siç janë normat më të ulëta të varfërisë dhe jetëgjatësia më e lartë krahasuar me rajonet e tjera.
"Ky atraktivitet nuk duhet nënvlerësuar, as fakti që ne po shënjestrohemi", tha ai.
Sipas Confavreux, qëndrimet diplomatike të Evropës, veçanërisht mbështetja e saj për Ukrainën, kanë kontribuar gjithashtu në presion.
Franca është "ndoshta" objektiv dytësor i Rusisë, veçanërisht në fushën e informacionit, për shkak të qëndrimit të saj në mbështetje të Kievit, shtoi ai.
Lufta midis Rusisë dhe Ukrainës ka vazhduar që nga viti 2022, ku janë vrarë mijëra civilë.