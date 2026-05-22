İlayda Çakırtekin
22 Maj 2026•Përditësim: 22 Maj 2026
Ministri i Jashtëm francez, Jean-Noel Barrot, e përshkroi të premten rivlerësimin e SHBA-së për angazhimin e saj me aleatët evropianë brenda NATO-s si një mundësi për të forcuar rolin e Evropës në aleancë, ndërsa ministrat e jashtëm u mblodhën për një samit në Suedi, transmeton Anadolu.
"Rivlerësimi i nivelit të angazhimit të Shteteve të Bashkuara në kontinentin evropian brenda Aleancës nuk është një zhvillim i kohëve të fundit... E shoh këtë si një mundësi për të forcuar rolin e Evropës brenda Aleancës, për ta bërë NATO-n më evropiane, për të zhvilluar aftësitë dhe vizionin tonë brenda saj, dhe për të marrë përgjegjësi më të mëdha", u tha Barrot gazetarëve përpara takimit të NATO-s.
Ai theksoi më tej nevojën për mekanizma solidariteti që lidhin aleatët me partnerët dhe fqinjët e tyre më të ngushtë.
"Nga kjo perspektivë, thirrjet nga disa figura politike franceze që Franca të tërhiqet nga NATO janë qartësisht të paarsyeshme dhe tërësisht të papërgjegjshme", tha Barrot.
Duke treguar kërcënimet në rritje, veçanërisht pranë shteteve baltike për shkak të luftës Rusi-Ukrainë, ai vuri në dukje se vendet baltike do ta shihnin një veprim të tillë si një tradhti.
“Një distancim i tillë nga një organizatë e cila që nga viti 1949 na ka mundësuar të pengojmë dhe të largojmë çdo formë kërcënimi, do të ishte një gabim”, shtoi Barrot.