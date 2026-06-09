Franca riafirmon mbështetjen për aleatët nordikë dhe baltikë, thotë se Rusia po përballet me pengesa në Ukrainë

Necva Taştan Sevinç
09 qershor 2026•Përditësim: 09 qershor 2026
Franca ka rikonfirmuar angazhimin e saj ndaj aleatëve nordikë dhe baltikë, duke theksuar se Rusia po “përballet me humbje në Ukrainë” dhe duke akuzuar Moskën për vazhdimin e provokimeve ndaj vendeve fqinje pavarësisht pengesave në fushën e betejës, transmeton Anadolu.
“Në një videokonferencë me partnerët tanë nordikë dhe baltikë, Danimarkën, Estoninë, Finlandën, Islandën, Letoninë, Lituaninë, Norvegjinë dhe Suedinë, riafirmova solidaritetin dhe angazhimin e palëkundur të Francës për kauzën e tyre”, tha presidenti francez, Emmanuel Macron, në platformën sociale amerikane X pas takimit virtual.
Ai argumentoi se lufta në Ukrainë ka nxjerrë në pah kufijtë e ambicieve territoriale dhe strategjike të Rusisë.
“Rusia po përballet me humbje në Ukrainë. Kjo tregon kotësinë e ambicieve të saj territoriale dhe strategjike. Megjithatë, ajo vazhdon të provokojë fqinjët e saj në përpjekje për të thyer ngërçin. Ne do të qëndrojmë së bashku”, tha Macron.
Duke theksuar kontributin e Francës në sigurinë rajonale, Macron përmendi dislokimin e trupave franceze në Estoni dhe Rumani, si dhe rolin e Parisit në misionet e mbikëqyrjes ajrore të NATO-s në shtetet baltike.
“Angazhimi ynë tregohet në veçanti nga prania ushtarake e Francës në Estoni dhe Rumani, kontributi ynë në misionin e mbikëqyrjes ajrore të NATO-s në shtetet baltike, si dhe shkëmbimet dypalëshe, marrëveshjet dhe partneritetet me vendet e rajonit”, tha ai.
Macron gjithashtu përsëriti mbështetjen afatgjate të Francës për Ukrainën, duke theksuar se ndihma politike, ushtarake dhe të tjera do të vazhdojë “në mënyrë që ajo të rezistojë, të fitojë dhe të negociojë nga një pozicion force, me mbështetjen e evropianëve”.
Franca ka qenë ndër mbështetëset kryesore evropiane të Ukrainës që nga fillimi i luftës në shkurt të vitit 2022, duke ofruar pajisje ushtarake, ndihmë financiare dhe mbështetje diplomatike për Kievin.
Duke përmbyllur deklaratat e tij, Macron u përpoq të sigurojë aleatët për angazhimin e Francës ndaj sigurisë evropiane.
“Franca qëndron pranë angazhimit të saj. Partnerët dhe aleatët tanë mund të mbështeten tek ne”, tha ai.