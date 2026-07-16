Franca regjistron afro 11.000 zjarre pasi zona e djegur tashmë tejkalon totalin e vitit 2025

Şeyma Erkul Dayanç
16 korrik 2026•Përditësim: 16 korrik 2026
Franca ka regjistruar afro 11.000 zjarre që nga fillimi i vitit, me rreth 35.000 hektarë të djegur, tashmë duke tejkaluar sipërfaqen totale të shkatërruar gjatë gjithë sezonit të zjarreve të vitit të kaluar, tha të enjten Drejtori i Përgjithshëm i Mbrojtjes Civile Julien Marion, transmeton Anadolu.
"Kjo do të thotë se për tre javët e fundit, zjarrfikësit në të gjithë vendin janë përballur me 250 dhe 300 zjarre njëkohësisht" tha Marion gjatë vizitës së presidentit Emmanuel Macron në pyllin Fontainebleau.
Marion tha se secila prej tre zjarreve aktive ka tejkaluar 1000 hektarë, pavarësisht vendosjes në shkallë të gjerë të burimeve të zjarrfikësve.
Ai shtoi se rreziku i zjarrit nuk është më i kufizuar në Francën jugore, duke vënë në dukje se rreth 50 departamente tani janë të listuara si zona pyjore me rrezik të lartë, duke përfshirë Cotes-d'Armor në Brittany dhe Seine-et-Marne pranë Parisit.
Sipas Marion, zgjerimi i zonave me rrezik të lartë i ka detyruar autoritetet të shpërndajnë burimet e zjarrfikësve në një zonë shumë më të gjerë, duke krijuar sfida shtesë operacionale.
Sipas Zyrës Kombëtare të Pyjeve, Franca regjistroi rreth 15.000 zjarre në vitin 2025, duke prekur rreth 30.000 hektarë pyje dhe bimësi të tjera.
Prej tyre, rreth 1.800 u klasifikuan si zjarre pyjore, duke djegur afro 20.000 hektarë, duke përfshirë një zjarr të madh në vargmalin Corbieres në departamentin jugor të Aude në gusht.
Macron deklaroi gjithashtu se Franca bashkëpunoi me pesë vende të tjera evropiane për të bërë një porosi të përbashkët për avionët Canadair, duke vënë në dukje se kjo përpjekje kolektive rifilloi me sukses prodhimin pasi ishte ndalur.
Franca aktualisht operon 12 bombardues ujor Canadair dhe tetë avionë Dash.