Franca propozon ndarjen e çështjes së Hormuzit nga konflikti më i gjerë, vendos kushte për misionin detar

Necva Taştan Sevinç
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
Pallati Elysee ka bërë të ditur se Franca ka propozuar ndarjen e çështjes së Ngushticës së Hormuzit nga tensionet dhe negociatat më të gjera rajonale, duke paraqitur njëkohësisht kushte për një mision shumëkombësh që synon sigurimin e kësaj rruge strategjike detare, transmeton Anadolu.
Siç raporton gazeta Le Figaro, presidenca franceze tha se Parisi u ka paraqitur propozime si Washingtonit ashtu edhe Teheranit për të trajtuar sigurinë në Ngushticën e Hormuzit në mënyrë të pavarur nga konflikti më i gjerë rajonal.
Elysee tha se Franca po u propozon SHBA-së dhe Iranit që “ta trajtojnë çështjen e Hormuzit veçmas” nga pjesa tjetër e konfliktit dhe negociatave, sepse “është në interes të përbashkët”.
Presidenca franceze theksoi se Parisi po paraqet “kërkesat” e tij për nisjen e një misioni shumëkombësh për sigurimin e trafikut detar përmes ngushticës.
Sipas Pallatit Elysee, Franca gjithashtu propozoi lejimin e cisternave iraniane që të kalojnë sërish përmes Ngushticës së Hormuzit me kusht që Teherani të angazhohet në “negociata substanciale” të kërkuara nga Washingtoni.
“Ajo që po u themi amerikanëve është se duhet të heqin bllokadën e Hormuzit dhe të sigurojnë gatishmërinë e Iranit për të negociuar mbi çështje substanciale”, tha presidenca.
Elysee gjithashtu deklaroi se para-vendosja e aeroplanmbajtëses Charles de Gaulle ishte një “sinjal” se koalicioni është “i gatshëm dhe i aftë” për të siguruar Ngushticën e Hormuzit.