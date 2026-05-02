Franca pas sulmit ndaj një murgeshe në Kuds: Aktet anti-krishtere janë të papranueshme

İlayda Çakırtekin
02 Maj 2026•Përditësim: 02 Maj 2026
Ministri i Punëve të Jashtme i Francës, Jean-Noel Barrot, ka dënuar sulmin e fundit nga një shtetas izraelit ndaj një murgeshe në Kuds, transmeton Anadolu.
Barrot në rrjetin social amerikan X e përshkroi sulmin si “të neveritshëm”.
“Dënimi duhet të jetë shembullor, në mënyrë që aktet anti-krishtere që po shtohen në Tokën e Shenjtë të marrin fund, akte që Franca, e përkushtuar ndaj misionit të saj historik për mbrojtjen e komuniteteve katolike dhe vendeve të shenjta, nuk mund t’i tolerojë në asnjë rrethanë”, tha Barrot.
Komentet e ministrit Barrot vijnë pasi u raportua se një burrë 36-vjeçar izraelit u arrestua për sulmin ndaj një murgeshe franceze në Kudsin Lindor, sipas policisë izraelite, në një sulm që u cilësua si i “motivuar racialisht”.